Armando Benedetti se destapa: entró en rehabilitación por consumo de drogas y le renunciará a Petro (VIDEO)

Armando Benedetti dejará su cargo en Italia. En entrevista con SEMANA, reveló que asesorará a la Casa de Nariño “en temas nacionales”. Contó que está en rehabilitación por consumo de drogas luego de que le detectaron un quiste en una colonoscopia.

Yesid Lancheros: ¿Por qué está en Barranquilla?

Armando Benenedetti: Llegué el miércoles de la semana pasada, estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación. A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud. Me hicieron un procedimiento quirúrgico, aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés. Mi quiste tenía 8 centímetros de largo y me lo quitaron.

Y.L.: A raíz de ese diagnóstico, ¿decide que debe abandonar el consumo de drogas y alcohol?

A.B.: Así es. Fue un golpe muy duro enfrentarme a ese procedimiento quirúrgico. Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, que la vida la tiene regalada. A mí me dio muy duro, casi que entré en depresión, a uno parece que se le viene el mundo encima, y uno viene a ver que ha cometido excesos.

Y.L.: ¿En dónde se está sometiendo a esas terapias de rehabilitación?

A.B.: En México, en la ciudad de Mazatlán. Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. Uno parece que se le olvidan los sentimientos. Y en esa retrospectiva es cuando haces verdaderamente una sanación. Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme.

Y.L.: ¿Cuándo conoció el infierno de las drogas?

A.B.: Como a los 18 años. Con un grupo de amigos empezamos a probar lo que era la cocaína, la droga, todo por experimentar. Pero no me quedé ahí, vengo a quedarme ahí después de viejo, por así decirlo, con la parte social, el ajetreo, el trabajo intenso, y ahí es cuando me empieza a tomar ventaja. Venía siendo consciente de eso, y espero que este testimonio, así sea incluso para enemigos míos, les sirva. Mucha gente tira la toalla y cree que no se puede salir de ahí.

