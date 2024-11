Las 13 frases impactantes de Armando Benedetti: drogas, Laura Sarabia y quién cree que gana en 2026

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El actual embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, se encuentra por estos días en la ciudad de Barranquilla pasando una licencia no remunerada, en medio de un proceso de rehabilitación y desintoxicación que adelanta y una intervención quirúrgica que le realizaron.

En diálogo con SEMANA, Benedetti no se guardó nada sobre los problemas personales de salud que enfrenta en la actualidad, los cuales está tratando de resolver a través de un proceso que lo ha llevado a abandonar ciertos excesos, como el mismo lo catalogó, entre esos el alcohol y las drogas.

1. “Estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación”

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En su entrevista con Yesid Lancheros, el embajador Armando Benedetti cuenta por primera vez la lucha que está dando para dejar atrás sus adicciones. “Estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación”, le dijo al director de SEMANA. El diplomático aseguró que su acercamiento a las sustancias psicoactivas comenzó a los 18 años. “Con un grupo de amigos empezamos a probar lo que era la cocaína, la droga, todo por experimentar. Pero no me quedé ahí, vengo a quedarme ahí después de viejo, por así decirlo, con la parte social, el ajetreo, el trabajo intenso, y ahí es cuando me empieza a tomar ventaja. Venía siendo consciente de eso, y espero que este testimonio, así sea incluso para enemigos míos, les sirva. Mucha gente tira la toalla y cree que no se puede salir de ahí”, narró.

2. “Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, que la vida la tiene regalada”

Benedetti narra cómo la amenaza de un cáncer le sacudió la vida y lo hizo reconsiderar sus excesos. “A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud. Me hicieron un procedimiento quirúrgico, aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés. Mi quiste tenía 8 centímetros de largo y me lo quitaron”, aseguró.

3. “Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme”

El embajador cuenta lo que ha hecho para poder salir del consumo de alcohol y drogas. “En México, en la ciudad de Mazatlán. Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. Uno parece que se le olvidan los sentimientos. Y en esa retrospectiva es cuando haces verdaderamente una sanación. Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme”, aseguró.

4. “Volví a recaer”

Benedetti aseguró que el camino con las drogas no ha sido fácil y que así como ha tenido éxitos en el proceso de recuperación, también ha tenido fracasos. “En 1995 estuve en rehabilitación, limpio, como decimos, sin consumir absolutamente nada durante 13 años. Hasta 2008. Volví a recaer. Viendo que me había cogido ventaja, tomé la decisión, por mi familia, por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos, por calidad de vida, por salud física y mental”.

5. “En esa época estuve ultrajuicioso”

Benedetti le contestó a Yesid Lancheros si en épocas de la campaña presidencial de Gustavo Petro consumió algún tipo de sustancias psicoactivas. La respuesta del embajador fue contundente. “No, los alcohólicos y los adictos tenemos una particularidad y es que, cuando hay problemas, es cuando más nos alejamos del consumo. En esa época estuve ultrajuicioso. Cuando hay trabajo y hay responsabilidades serias, uno se aferra completamente al trabajo, por lo menos mi personalidad me da para eso”.

Para leer las otras frases ingrese a Semana