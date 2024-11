Iván López Caudeiron: La ciudad y la nación

Posteado en: Opinión

El Estado-Nación, un invento de los políticos de dos siglos atrás, está moribundo. Los movimientos separatistas y las luchas étnicas se recrudecen en el planeta entero. Y cuanto más avanza la “globalización”, tanto más se intensifican los problemas locales.

Probablemente, la razón fundamental de tan corta vida del concepto de estado-nación, haya sido su fundamentación en lo territorial, más que sobre la base de lazos históricos, culturales y socio-económicos. He allí el meollo del asunto, de nuestra dantesca realidad. Y para esto, debemos retomar con urgencia, una tarea pendiente: Hacer que la democracia funcione.

No somos una NACIÓN

En estos días conversaba en una, aun conservada banca de la Plaza Bolívar de San Diego, con un avezado hombre de fácil verbo, a quien todos llaman: Pedro el pensador. Es un sujeto muy particular, discreto y sobrio, pero a la hora de conversar, tiene una facilidad increíble. Entre tantas cosas que hablamos sobre el país, en un momento determinado soltó una frase de impacto, solemne: “Durante muchos años hemos hecho a Venezuela, como país y como Estado. Tenemos muchas fortalezas y recursos; pero nos ha faltado hacer a los VENEZOLANOS”. La frase me dejó pensativo por varios días, tanto que generó este artículo de hoy. Y es muy cierto lo dicho por Pedro. No es suficiente compartir un espacio físico, entiéndase el país y su territorio para ser un grupo social, que sin lazos y confianza interpersonales, sin comunidad de intentos, sin capital social, no se puede hablar de un proyecto común, y por lo tanto mucho menos decir que somos una NACIÓN. No ha habido un proyecto de país que nos una o nos identifique a todos por igual, por encima de las diferentes realidades de los venezolanos; sin un proyecto de país que nos UNA, nunca tendremos una nación. Simples habitantes –no ciudadanos- compartiendo un espacio físico, siempre estarán a merced de los jefes de turno, que se serán monarcas, caudillos o mafiosos, no es mucha diferencia.

La clave: LA CIUDAD

Uno pudiera establecer varias fórmulas posibles para lograr avanzar en mejoras reales para Venezuela. La hipótesis aparentemente más evidente para encontrar ese camino, es buscar formas integrativas, intermedias entre el individuo y el país. Y ¡gran sorpresa! Volvemos a encontrar el concepto que emplearon los griegos para definir la democracia: LA CIUDAD. Es precisamente el ser ciudad lo que permitió a algunos territorios del mundo ser agradable en su contexto social para vivir, en forma casi continuada durante mil años. Por lo tanto, el concepto clave es: hacer CIUDADES para hacer país, y sobre todo construir una verdadera nación. La visión fue la misma hace centenares de años: el país como red de comunicación de ciudades. Pero no la deprimida ciudad vista por los deprimidos teóricos contemporáneos, como asientos físicos (megalópolis, autopistas, y grandes urbanismos), sino un espacio para el encuentro sólido, productivo y solidario de su gente; una floreciente CIUDAD hecha por y para los ciudadanos.

Vivir con calidad

De Aristóteles en adelante ¿Por cuál perversa razón de la historia, tenemos una y otra vez, que olvidamos de lo que decían nuestros antepasados, para volverlo a descubrir? Los que han reflexionado sobre el tema, han apuntado que la dimensión de la ciudad ideal, para poder vivir en ella con alta calidad, está en el orden de una ciudad con no más de 50 mil habitantes. Las ciudades deben ser planificadas, con orden y con el objetivo de darles calidad de vida a sus habitantes. Todo esto determina, que el único camino viable para lograr el objetivo en buscar otra vez formas intermedias de organización, no sólo entre el individuo y el país, como es la ciudad, sino entre el individuo y su habitad en la parroquia, la comuna, o el cantón, según sea el país o división territorial. Un país cívico no puede ser otra cosa que un país de ciudades, llenas de parroquias integradas que otorguen calidad de vida a sus ciudadanos.

El tema da para más. En próximas entregas ahondaremos con más detalles sobre LA CIUDAD.

