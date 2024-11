Estos son los 25 correos entre Gabriel Boric y la mujer que lo denunció por acoso sexual

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Este jornada Meganoticias publicó los 25 mensajes que intercambiaron el presidente Gabriel Boric y la mujer -mayor de edad y abogada-, que lo denunció por acoso sexual y “difusión de registros de imágenes privadas” el pasado 6 de septiembre, acusación que volvió a ser negada por su abogado, Jonatan Valenzuela, en un punto de prensa esta mañana.

Por Infobae

Los hechos habrían ocurrido hace más de 10 años –entre 2013 y 2014– y según Valenzuela, la verdadera víctima es el Mandatario, quien sufrió “un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra”.

Los correos

3 DE AGOSTO DE 2013

Denunciante: estuve viendo tu Twitter, yo no tengo cuenta la verdad y me atrevo a darte consejo. No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matthei descartada, yo también.

22 DE OCTUBRE DE 2013

Denunciante: La verdad es que me dan ene ganas de apañarte físicamente en la campaña pero acá mis viejos me exigen que estudie y que termine todo.

Que ande todo bien, cuenta conmigo para lo que sea, por Facebook y espiritualmente tienes todo mi apoyo y te cuento que no voy a votar por ningún presidente, solo por ti, jajaja. Veo que eres buena persona y que hay Dios en tu corazón y como te dije antes, sería piola juntarse a conversar un día, ya te di mi teléfono, si acá a mis viejos les digo que salgo a ayudarte, me van a castigar porque todavía lo hacen diciéndome que termine de estudiar para que me vaya de la casa. Hace 10 años atrás me vienen diciendo lo mismo, éxito en todo, besos.

