Sector del Partido Nacional pidió a Yamandú Orsi no invitar a dictadores como Maduro a su asunción

El Herrerismo –un sector histórico dentro del Partido Nacional y al que pertenece el ex presidente Luis Alberto Lacalle– reunió a sus militantes en asamblea y decidió pedirle a Orsi que no invite para su asunción del 1° de marzo al los jefes de estado de Venezuela, Nicolás Maduro, al de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al de Nicaragua, Daniel Ortega.

“Vamos a reclamarle al presidente electo de la República que no invite a dictadores a la asunción el próximo 1° de marzo. Nosotros no queremos a dictadores como Díaz-Canel, como Maduro, como Ortega, en Uruguay. El 1° de marzo es una fiesta democrática para los uruguayos y no aceptamos dictadores que violan derechos humanos, que oprimen a sus pueblos en Latinoamérica en nuestro país”, dijo el diputado del sector Juan Martín Rodríguez.

“Vamos a exigirle al presidente de la República que haga honor a la institucionalidad democrática y a los valores más importantes de nuestro país”, continuó.