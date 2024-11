El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de noviembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries:

Es tu momento. Deja de ver el mundo en términos de buenos y malos y comienza a verlo como personas que toman decisiones, acertadas o no, son decisiones. Por tu parte, eres el protagonista de tu propia historia, así que toma las riendas y no permitas que nadie decida por ti. Y una vez que estés en el camino, avanza con fuerza y determinación.

Tauro:

¿Te sientes estancado? Recuerda, que no hay ningún otro signo del zodiaco más apto que tú para superar obstáculos. El primer paso que estás por dar es visualizar en grande y el segundo, dejar atrás tantas dudas. Conclusión: viaja con menos cargas emocionales.

Géminis:

Este es el día de romper barreras. Deja esa necesidad de controlarlo todo y confía en lo que sientes. Si te dejas llevar, los resultados te sorprenderán. ¡Ah! Y hazlo sin miedo, porque el miedo es un ancla y en este momento nada te puede detener.

Cáncer:

Este será un día ocupado, pero si lo transitas seguro de ti mismo, organizado y sobretodo, si delegas todo saldrá bien. Ayer comenzó mercurio retrógrado y de pronto, todo puede volverse un caos, así que no te desesperes. Pase lo que pase: Celebra cada logro, no importa el tamaño, porque eso te motivará a seguir y a ir más lejos.

Leo:

Hoy la comunicación tiende a ser lenta, confusa y con malos entendidos. Debes ser lo más directo y respetuoso que puedas, porque no quieres quedar como el malo de la película. Si tienes la convicción para defender tu punto de vista, llegarás a acuerdos, de lo contrario, olvídalo. Es poco probable que logres algo.

Virgo:

No dejes que otros decidan por ti. Hoy podría ser un día un poco pesado y poco productivo. Si algo no sale bien, ¡corrige y sigue adelante! No te quedes atascado en la queja o en buscar culpables. La solución es más rápida de lo que parece, así que ponte las pilas.

Libra:

Los cambios están en marcha y nada ni nadie los puede parar. Esta vez no depende de ti, sino de otras personas y quizá ves algo que ellos no logran ver. Hoy más que nunca debes confiar en tu capacidad de comunicarte, mediar y tomar decisiones. Eso sí, nada de firmar por ahora.

Escorpio:

No todo está bajo tu control, y está bien. Acepta el ritmo de los demás y disfruta de cada paso de este proceso. Hay mucho que entender y aprender y esa es la magia de la vida: ver lo que sucede desde varias perspectivas, aprende y lo más importante: aplicar lo que aprendes.

Sagitario:

Nuevos comienzos están a la vista. La paciencia para lo que viene es la clave y sobretodo ahora que comenzó mercurio retrógrado. Es un tiempo de reflexionar y trabajar como una hormiga, en silencio y sin parar. Siembra hoy para cosechar grandes frutos mañana.

Capricornio:

Se presentan oportunidades laborales interesantes y viajes en un futuro a corto plazo. Se abren puertas que definirán los próximos meses, pero no debes correr. Programa cada paso que des, y sobretodo, espera para firmar documentos y si lo tienes que hacer, asesórate con especialistas del tema.

Acuario:

El pasado te ha fortalecido, pero es hora de soltar y sanar completamente. Busca la ayuda que necesitas y abre tu corazón a lo que viene, porque si continuas tan cerrado, pueden venir cosas maravillosas y no verlas. Otro consejo: deja el orgullo y abandona esa posición de: yo tengo la razón. Cede.

Piscis:

Un ciclo está por llegar a su fin y necesitas despedirlo con determinación. Di adiós, has tu duelo y pasa la página, no te quedes mucho tiempo en “lo que pudo haber sido”, porque no lo fue y no lo será, o por lo menos, no como querías. Piensa en esta situación como el comienzo de una nueva etapa.