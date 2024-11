¿Qué sabe Armando Benedetti? Cinco explosivos audios que explican la tormenta en el Gobierno Petro por su regreso

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La llegada a la Casa de Nariño de Armando Benedetti causó un vendaval de grandes proporciones. Tras el anuncio en SEMANA de su retiro de la embajada de la FAO, el Gobierno ha vivido su propio golpe blando. Este lunes, varios ministros dejaron de entrar al consejo que usualmente hacen con el presidente para expresar su molestia. Además, otro grupo le pidió una cita privada al primer mandatario. “Estábamos preguntándole en calidad de qué viene (Benedetti) y nos aclaró el tema”, explicó el director del DPS, Gustavo Bolívar. “Son las decisiones de él y no estamos para hacerle una especie de juicio ni mucho menos”, agregó, por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien enfrenta además la tormenta por querer volver al Icetex un banco.

Benedetti llega, además, a una posición muy extraña dados los hechos que han sucedido en el Gobierno. “Sí, yo acabo de renunciar ante el presidente de la República para tomar algunas funciones como asesor directo de él. Es tan simple de decir que es asesor del presidente, es asesor del presidente. Y sobre todo en los temas políticos”, dijo Benedetti, tras su cita con el presidente.

Se sabe que será vecino de oficina de Laura Sarabia, quien fue de su Unidad de Trabajo Legislativo y luego su antagonista una vez creció su poder en Palacio. Esa pelea estremeció al poder presidencial hasta sus cimientos. Pero dejó claro sobre todo una cosa: que Benedetti sabe mucho de lo que pasó en la campaña y que está dispuesto a contarlo todo.

Escuche los explosivos audios entre Laura Sarabia y Armando Benedetti

El mismo político lo advierte y lanza varias amenazas en esas conversaciones privadas que tiene con Sarabia y que publicó en exclusiva SEMANA. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos”, le decía indignado por el supuesto maltrato que sufría de la Casa de Nariño, donde lo dejaban esperando horas y no le cumplían con el alto cargo que él esperaba tener en el gabinete. Escuche los cinco audios más impactantes.

1. “Nos caemos todos hijue%&%”

Benedetti, indignado por no tener el lugar que cree merecer, es agresivo con Sarabia y asegura que puede explotar en cualquier momento y contarlo todo. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric…, yo hice cien reuniones (…), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede empu…, pateo hijue…, y ahí nos caemos todos hijue…”, dice él.

Benedetti plantea un escenario. “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mier… y eso no se le hace a Benedetti”, aseguró.

2. “Ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”