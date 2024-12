Vente Venezuela exigió liberación de adolescente detenida que mandó desgarradora carta a su madre (Fotos)

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El partido Vente Venezuela exigió este martes la liberación inmediata de Mariana González, adolescente de 16 años detenida arbitrariamente el pasado 29 de julio.

A través de sus redes sociales, compartieron la desgarradora carta que la joven mandó a su madre con fecha del 20 de noviembre, desde el comando de la Policía Municipal de Tocuyito, estado Carabobo.

“Si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (…) A veces quiero hacerme daño a mí misma. Ya no puedo más. Siento que ya no puedo más, y que me quedo sin fuerzas, sin ganas de vivir, porque vivir ¿para qué?”, dice González en parte del texto.

Vente Venezuela mencionó que la adolescente fue interceptada por funcionarios el pasado 29 de julio, cuando regresaba con su novio de comer perros calientes y la trasladaron al fuerte Paramacay brigada 41, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas. Actualmente, está recluida en ese comando polical acusada injustamente de “terrorismo, incitación al odio y destrucción de la vía pública”.

VV indicó que tanto ella como los más de 1.900 presos políticos sufren un daño irreparable, por lo que exigieron sus liberaciones inmediatas y justicia para los responsables de dichas atrocidades.

Video: X / @VenteDDHH