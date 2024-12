Diosdado Cabello le negó al fiscal de la CPI que existan niños detenidos en Venezuela (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El dirigente oficialista Diosdado Cabello, se pronunció este 4 de diciembre sobre las recientes declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en relación con la detención de menores en Venezuela tras las protestas postelectorales del pasado 28 de julio.

Por: lapatilla.com

Cabello desestimó las acusaciones y negó categóricamente la existencia de niños privados de libertad en el país: “Nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. No, no, no. Ustedes le dieron una información errada. Y está dando declaraciones sobre bases erradas. Nosotros no tenemos niños detenidos. No, no. No hay niños detenidos”, afirmó enfáticamente durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando.

Asimismo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, aprovechó la oportunidad para dirigir críticas al sistema judicial y migratorio de Estados Unidos, señalando que en ese país sí se detienen menores, a quienes, según él, “agarran sin cometer delitos de ninguna naturaleza”, para posteriormente separarlos de sus familias. “Ahí se ven niños detenidos como para ocuparse”, agregó.

La declaración del también primer vicepresidente del Psuv, ocurre en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, mientras la CPI continúa con su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país por parte del régimen de Nicolás Maduro.