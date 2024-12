El mensaje de Luis Lacalle Pou a Javier Milei tras sus críticas al Mercosur

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tomó la palabra al cierre de la Cumbre del Mercosur y le dedicó unas frases a su par de Argentina, Javier Milei, cuyo país asumirá la presidencia del bloque.

Por Infobae

“Milei, vamos a coincidir poco tiempo. No sabe las veces, presidente… lo que he bregado por la libertad y la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad. No se contradice la existencia del Mercosur con la flexibilidad del bloque”, subrayó.

Y siguió: “Déjennos ser, déjennos crecer, porque estamos convencidos de que no atentamos contra el espíritu fundacional. Simplemente, progresamos porque si un grupo de individuos no evoluciona, seguro va al fracaso”.

Antes, Milei pronunció un discurso muy crítico durante su participación en la Cumbre 65 del Mercosur que se realiza este viernes en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Frente a los mandatarios de la región, el jefe de Estado dijo sin tapujos que el Mercosur ha sido un escollo para el progreso de la Argentina. “En los últimos años, hemos perdido las oportunidades de nuestra vida, fuimos a contramano del mundo”, dijo.

Milei relativizó además el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se anunció esta mañana. “Consolidarnos en un bloque común no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de cerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que la economía de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras, mientras que ellos tienen acuerdo de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel”, agregó.

