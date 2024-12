El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de diciembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Te aferras y defiendes tus ideas y verdades, alegando que sabes lo que tienes que hacer. Estás más cerrado que de costumbre y te niegas a escuchar y más si lo que te dicen va en contra de lo que piensas. Te niegas a un cambio que es inminente y que tarde o temprano tendrás que aceptar. Entre más rápido cambies de parecer, más fácil será tu vida.

Tauro

Es un día un tanto tenso. Actúas con terquedad y creas un caos a tu alrededor. Haces resistencia y te niegas a ver las cosas tal cual son. No sólo te niegas a tomar decisiones, simplemente no lo haces, sin motivo, sólo porque no y tu actitud puede hacer que caigas en un hueco, del que será difícil salir.

Géminis

Hoy es un día de sincerarte. De decir lo que quieres y como lo quieres. De vivir la vida como te hace feliz, a tu ritmo y en base a tus posibilidades. No hay espacio para el conformismo, y mucho menos para el aburrimiento. Sal, diviértete y abre los brazos ante las maravillas que la vida te ofrece. ¿Que sientes que no ofrece nada? Ok, búscalo o créalo.

Cáncer

Tiempo de establecer límites saludables, en los que ni tú ni los demás se vean afectados. Pueden haber límites e igual existir un amor increíble. Puedes decir que NO sin cortar relaciones. Puedes alejarte de una situación y si así importarte el destino de los involucrados. Puedes soltar y aún así estar presente. Pero siempre, siempre deben haber límites.

Leo

No puedes permanecer por siempre en el mismo lugar, hacer las mismas cosas o tratar a las mismas personas. O sea, si puedes, pero no debes. Hay personas y situaciones finitas en nuestras vidas, vienen consciente o inconscientemente a aportar algo, pero ya no nos funcionan y es allí cuando debemos abrir distancia. Hoy corta lazos, cambia de plan, incorpora nuevas actividades a tu agenda y establece nuevas relaciones.

Virgo

Comienzas en día un poco cansado y es que la semana ha sido intensa. Has tenido que estar en mil lugares a la vez y aunque conservas la misma energía, sientes que necesitas recargar pilas para dar aún más. La próxima semana será mas ocupado y no quieres quedarte atrás. Dedícate un tiempo a ti, a sanar y a recuperarte, a hacer lo que te haga sentir bien.

Libra

Quieres hacer varias cosas a la vez, pero sientes que no te enfocas realmente en ninguna. Eres multifacético, pero necesitas hacer una cosa a la vez y hacerlo lo mejor posible, disfrutar el proceso y más aún los resultados. Solo con un pequeño cambio de planes, tu Sábado sería todo un éxito.

Escorpio

Hablas sin pensar, algo poco habitual en ti, y luego te arrepientes, pero ya el daño está hecho y no te queda otra sino pedir disculpas. Te cuesta, pero tienes que hacerlo. Y no es que estés equivocado, ni es lo que dijiste, sino como lo dijiste. Ten presente que puedes ser sincero, pero no tienes derecho a ser devastadoramente sincero. Eres dueños de tu silencio y esclavos de tus palabras.

Sagitario

No aceptes críticas constructivas de personas que no han construido nada. Escúchalos y si sus palabras son basadas en amor, agradece, pero si por el contrario, hablan con ego, resentimiento o malas intenciones, con respeto, ponlos en su lugar. No permitas que nadie te haga sentir mal.

Capricornio

Andas en una búsqueda frenética de estabilidad, prefieres lo cómodo y lo seguro, por lo que te niegas asumir riesgos que consideras innecesarios. Necesitas estar en control, pero también necesitas ayuda para gestionar lo que se te sale de las manos. Manos a la obra, no temas compartir responsabilidades.

Acuario

Pasas del frenetismo de una semana que ha rayado en la locura, a dar pasos firmes y concretos. A pesar de ser fin de semana y querer dedicar tiempo al ocio, no puedes dejar algunas responsabilidades de lado, aprovechas y adelantas un poco lo que será la próxima semana. No quieres que nada de toma por sorpresa y por eso prefieres estar preparado.

Piscis

Se te va el tiempo mientras esperas el momento perfecto. Pero como eres tan exigente puede que nunca llegue, pero si lo puedes crear. Las energías están a tu favor y tienes las puertas abiertas para vivir en fin de semana inolvidable. En primer lugar desvincúlate del trabajo y desconéctate de las redes sociales. Entrégate a tu aquí y ahora y disfruta en grande, así hagas algo pequeño.