Luis Manuel Aguana: El Decálogo de Milei

Posteado en: Opinión

Antes de comenzar, deseo expresar mis disculpas anticipadas por lo particularmente extenso de esta nota. Sin embargo, cada punto del Decálogo expresado por Javier Milei, Presidente de Argentina, en el capítulo de la CPAC de Argentina, Conferencia Política de Acción Conservadora, (Conservative Political Action Conference), asociación conservadora original de los EEUU, merece el esfuerzo de recorrer, puesto que nos toca a cada latinoamericano cuyo país haya sido arrasado por el socialismo, en especial aquel bautizado como Socialismo del Siglo XXI, cuyo principal responsable fue Hugo Chávez Frías como presidente, y que se expandió mortalmente como el COVID-19 por toda la región, asesinando el crecimiento de los Estados y sus posibilidades de desarrollo, utilizando los recursos pertenecientes a todos los venezolanos (ver Discurso completo de Javier Milei en la CPAC, en https://youtu.be/YJd55wHkx94? si=j41ecaWJl5XvIHEL).

Este no solo es un Decálogo de Acción Política para los argentinos, como lo expresó Milei, sino también una ruta de acción para todos aquellos que compartimos estas ideas en el resto mundo. Luego de oír el discurso completo, puedo decir que se ajusta, con sus naturales diferencias, a lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1999, año en que comenzó nuestra tragedia.

He pensado que sería útil para nosotros comentar cada una de esas 10 “consignas políticas”, y analizar hasta qué punto nos vemos retratados en ellas, no solo en los que nos ha ocurrido, sino en lo que se nos viene para el futuro. Cada consigna está profundizada en el discurso y solo he colocado aquí la idea principal. Encontrarán, al finalizar cada una, la dirección URL para que vayan directo a ella aquellos interesados en oír el detalle referente al caso argentino en el discurso. Comencemos:

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Primero: Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Es decir, la verdad, primero de todo, es una obligación moral. Pero además he encontrado que operativamente es efectivo. Porque no hay medida que funcione si el diagnóstico previo tiene pies de barro. Intentar ajustar la realidad de un modelo fallido siempre resulta en una catástrofe, por más buenas intenciones que uno tenga. Si la salida es antipática es mejor pasar el mal trago lo antes posible. El problema de los políticos siempre fue que tuvieron miedo a perder sus privilegios si le decían la verdad a la gente” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=955).

La mentira política es un cáncer mundial y la razón principal por la que está ocurriendo un giro de 180 grados en la política de los países, y algunos interesados lo confunden con “antipolítica”. Los partidos perdieron su credibilidad porque sus políticos han mentido consistentemente a la gente. Cada vez más veremos dirigentes sin partido ganar elecciones –outsiders, como los llaman- porque la confianza de los electores se está depositando en una sola persona. En Venezuela la vieja política falleció políticamente hace rato y la enterró María Corina Machado (MCM) el 22 de octubre de 2023. Pero aunque la gente confía en ella, todavía hay viudas de esa vieja política que pretenden colarse como sea en las decisiones que se tendrán que tomar en Venezuela al salir Maduro del poder. MCM deberá como nadie estar muy atenta de esta consigna si desea sobrevivir políticamente después de salir del régimen.

“Segundo: Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas…El modelo de la casta es un esquema de extracción de riqueza de los políticos en perjuicio de la sociedad. O sea, en el modelo de la casta, los argentinos de bien tienen que perder para que los políticos ganen…” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=1126).

Cuando Milei señala a “la casta” siempre se ha referido a los políticos que destruyeron su país, en especial los “zurdos” o la izquierda. Hice referencia a esa “casta” en Venezuela el año pasado (ver La “casta política” de Venezuela, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2023/06/la-casta-politica-de- venezuela.html). Nada más parecido a la MUD/PU que la casta que refiere el Presidente argentino. Y ha sido un sentir común y muchas veces mencionado en las redes sociales, que MCM y Edmundo González Urrutia (EGU) no deben gobernar con esa “casta” responsable, en primer lugar, de la presencia de Chávez en el escenario político venezolano y después en su sostenimiento. Veremos que tanto ha logrado penetrar esa “casta” que no quiere morir en Venezuela cuando conozcamos quienes serán los integrantes del primer gabinete de EGU…

“Tercero: Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. ¡Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto! Negar tus convicciones para traer votos te va a dejar sin convicciones y sin votos. Hay muchos dirigentes políticos argentinos que lo pueden atestiguar. El peor pecado que uno puede cometer es traicionarse a uno mismo. Esto es, sacrificás lo más preciado que tenés, que es tu identidad y el valor de tu palabra, y a la larga es en vano porque no funciona, la gente no es tonta y se da cuenta cuando un político miente” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=1249).

Esa es una de las características que los venezolanos le hemos admirado a MCM. No ha modificado sus convicciones por posiciones políticas. Por eso la odian los partidos y quieren defenestrarla, trabajando activamente para que EGU no logre juramentarse el 10E. Todos los venezolanos que votamos por EGU, porque MCM NOS PIDIÓ QUE LO HICIÉRAMOS, esperamos no decepcionarnos porque sabemos (recuerden que la gente no es tonta) que EGU salió de un acuerdo político con la dirigencia de la vieja política. La única manera de que Venezuela cambie después de Maduro, es que no se traicionen las ideas y se cumpla de verdad con las promesas que se han hecho por encima de todo.

“Cuarto: A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Esto quiere decir que los espacios de poder que no ocupamos nosotros, los ocupa el adversario. Es decir, los ocupa la izquierda. Por eso debemos ser decididos y ser prácticos. No hay que tenerle asco a ejercer el poder. Hay que usar las armas del enemigo. Políticamente hablando, no podemos seguir usando mosquetes en la era de los drones. En la batalla cultural ellos establecieron las reglas y nosotros tenemos, no solo que estar a la altura, tenemos que superarlos. ¡Esto es muy importante!” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=1906).

Esta consigna es para el ejercicio del poder de EGU, con el liderazgo político de MCM detrás. No puede haber tregua, políticamente hablando, con lo que quede del partido del régimen después de la salida de Maduro. Cualquier error que se cometa –que los habrá- será aprovechado por el PSUV para intentar convencer a la población de que el cambio democrático es un fracaso. Ciertamente, la izquierda ha utilizado muy bien su ventaja en la batalla cultural que se libra en el mundo para desestabilizar gobiernos. Y esa izquierda incluye a los partidos y dirigentes que se prestaron para mantener a Maduro en el poder.

“Quinto: La única forma de combatir el mal organizado, es con el bien organizado. “No hay que ceder frente al mal, hay que combatirlo con más fuerza” Virgilio. Es decir, no cedamos frente al mal, no cedamos frente al socialismo. Hay que combatirlos con más fuerza, y terminar de sacarlos a patadas en el c…” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=2002).

En esta lucha trágica en contra del socialismo, ese punto refleja una debilidad endémica de la oposición. La mejor prueba estuvo en que una oposición organizada, pero esta vez encabezada por un liderazgo diferente, logro la recolección y publicación internacional de la mayoría de las Actas de votación el 28 de julio, demostrándose por primera vez que el régimen perdió las elecciones con las pruebas en la mano. Si no hay organización, no es posible enfrentarse con este mal y lograr vencerlo. La presidencia de EGU tiene que comenzar por organizar las fuerzas y la gente para enfrentar el desastre que este régimen dejará en cada rincón del país cuando termine de irse.

“Sexto: Cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. Esto no solo es un principio de la política, sino también de la física. Hay que ser inclementes y nunca ceder un centímetro. No se puede levantar la bandera blanca frente a la izquierda. Intentar apaciguarla no es una opción. Tenemos que ser conscientes de que ellos no actúan desde la buena fe, sino desde una ambición criminal por el poder. Prefieren que el país colapse antes de ver que prospere sin ellos. Prefieren reinar en el infierno que servir en el cielo. Y si tienen que transformar el cielo en el infierno para mantenerse en el poder, lo van a hacer” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=2441).

Lo que ha ocurrido en Venezuela es la mejor demostración de esta consigna. El castro-chavismo, y después el castro-madurismo, nunca actuaron de buena fe y sí “desde la ambición criminal por el poder”. Prefirieron destruir el país antes de cederlo. Transformaron el cielo que era Venezuela en un infierno con casi 10 millones de venezolanos desterrados. Nadie como Venezuela puede dar fe de eso. Al tomar posesión del poder, EGU y MCM deberán ejercerlo sin “banderas blancas” para recobrar la institucionalidad, convocando de inmediato a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, e implementando al llegar un Tribunal Especial que nos dé la justicia que no nos han dado desde el exterior. Deberán ser firmes al recobrar la justicia primaria y aplicarla con todo el rigor a los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en contra de la población y del retraso de Venezuela de más de un siglo.

“Séptimo: Cuando el adversario canta “retruco”, nosotros cantamos “quiero vale 4”. ¡Retroceder nunca! ¡Siempre acelerar y caminando hacia el fuego! La mejor defensa es siempre un buen ataque. Cuando nos estamos defendiendo, perdemos la iniciativa, perdemos la agilidad, estamos aceptando los términos de discusión deshonestos del enemigo. Pero no somos los que tenemos que darles explicaciones a ellos cómo vamos a hacerlo, si los responsables de este desastre y de haber hundido al país en el sexto subsuelo son precisamente ellos. Además, si cedemos ellos lo percibirán como una señal de debilidad. Nos hemos dado cuenta rápidamente de que su estrategia se basa en la amenaza y la intimidación, por eso siempre que recibimos un golpe hay que subir la apuesta y responder con tres” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=2594).

Aquí no habrá que darle explicaciones a nadie, y en especial a los destructores de Venezuela. Aun con la salida de Maduro, en Venezuela quedarán factores que seguirán jugando a favor del fracaso de MCM y EGU, y escudándose en el período especial de transición donde “se debe escuchar a todos”. Sin embargo, existirán políticas dolorosas que se deberán aplicar para recobrar de nuevo la salud económica y financiera del país, como ocurrió en Argentina durante los primeros meses de la administración de Milei, con los asombrosos resultados que ahora muestran al mundo. Los responsables en el poder tendrán que pasar por encima de muchas opiniones en contrario, sin que valgan las amenazas o la intimidación. Si ya es difícil salir de los criminales, será igualmente difícil reconstruir lo que destruyeron.

“Octavo: Dar la batalla cultural desde el poder, no solo es recomendable, sino que es una obligación. Ellos ya ocupan todos los lugares de influencia, pero nosotros también ya empezamos a ganarnos algunos espacios. Por eso debemos aprovecharlos porque las ideas, lamentablemente no ganan por mérito propio, deben ser promovidas activamente. La izquierda es la prueba de que las ideas más terribles pueden triunfar culturalmente si tienen un buen marketing. Imaginen cuanto tenemos por ganar nosotros, que tenemos ideas que sí funcionan. Por eso dedicamos tiempo y esfuerzo no solo para solucionar la hecatombe económica que nos dejaron, también vamos a asegurarnos de que las ideas que arruinaron no jueguen solas en la arena pública” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=2713

La Batalla Cultural es un tema del que poco o nada se ha discutido hasta ahora en Venezuela. Como nuevo campo de desarrollo de la izquierda internacional, es de suma importancia conocer el fundamento de este tema. Milei aborda con toda razón la necesidad de usar el poder abiertamente para intervenir en esa batalla que Occidente está perdiendo, pero que se puede recuperar conociendo de qué se trata.

Temas como el aborto, la sexualidad, la libertad religiosa, la libertad de expresión, el papel del Estado y su influencia en los ciudadanos, etc., se tocan desde ese ámbito que tiene que ver con la libertad de los individuos. Les recomiendo investigar en la red el nombre de Agustín Laje, destacado intelectual argentino quien ha liderado esa lucha desde las ideas. Para enterarse con más detalle, les dejo un enlace para comenzar (ver Entrevista con Daniel Lacalle, Dar la Batalla Cultural cada día, en https://youtu.be/YC_XaJO-cVI? si=tcI2DEHRV_xggzVB). Los venezolanos debemos comenzar a transitar ese camino, y que mejor que MCM y EGU comiencen a hacerlo desde el poder a partir del 2025.

“Noveno: La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. El extremo centro, sus posiciones y sus herramientas son siempre y en todo lugar funcionales a la izquierda criminal. Es decir, todos aquellos tibios que quieren ir por el medio lo único que hacen es regalarle el terreno a la izquierda, y a la izquierda no se le puede dar un milímetro. Nosotros somos escépticos del concepto del consenso. Somos escépticos del diálogo porque no nos interesa continuar con los famosos consensos de la política que no son más que pactos para seguir viviendo eternamente del pagador de impuestos…. No puede haber consenso entre el bien y el mal. No puede haber consenso entre lo moral y lo inmoral” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=2777).

Este es un tema complejo en Venezuela. No han existido partidos de derecha en la práctica política del país, con influencia real en las políticas públicas (lo que no quiere decir que no existan personajes y movimientos de derecha). Se ha afirmado, en especial por el régimen, que el movimiento encabezado por MCM es “de derecha”. Pero lo cierto es que en Venezuela entre el periodo 1958-1998 gobernaron los adecos, que se dicen socialdemócratas pero inscritos en la Internacional Socialista, y los socialcristianos que muchos dudan en considerarlos de derecha, ya que combinan valores de izquierda y derecha, lo que los sitúa en un espacio político complejo.

En Venezuela no existen políticos de experiencia que no hayan pasado por los partidos tradicionales y ninguno se puede señalar de derecha. Y esta tal vez sea la razón por la cual no ha sido posible un acomodo frontal en contra del régimen hasta la llegada de MCM, pero no como movimiento, sino como líder político opositor. Creo que la construcción de un verdadero partido de derecha está todavía por cristalizarse, si es que realmente se desea combatir en serio al socialismo, que no morirá con la sola salida de Nicolás Maduro Moros del poder en Venezuela.

“Décimo: La última y más importante de todas: Nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos de esta causa y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella. Hablo ni más ni menos que la idea histórica de Occidente, una causa intergeneracional, un hilo que recorre milenios. La causa de los filósofos atenienses que, con Alejandro Magno, cabalgó a Egipto y a Asia. Que los romanos consolidaron en el primer imperio multicontinental, que renació de las invasiones bárbaras en las abadías y las cortes de Carlo Magno. Que resistió a los árabes y reconquistó a España. Que cruzó el océano y colonizó a América, la misma que nos convirtió en ciudadanos y nos liberó del yugo del tirano y la causa que descubrió el método científico, que neutralizó al planeta Tierra, y que con el capitalismo de libre empresa sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. La misma causa que nos llevó al espacio exterior, a la Luna, y hará de la especie humana una civilización interplanetaria. En definitiva, hablo de la gran gesta civilizatoria que es Occidente. Una causa de honor, de coraje, de mérito y de búsqueda implacable de la verdad. Ésa es nuestra causa. Ésa es la línea histórica que venimos a restaurar” (ver punto en https://youtu.be/YJd55wHkx94? t=3107).

Y esta es la verdadera y única lucha por los valores de Occidente, que se están viendo amenazados claramente por la asociación del régimen de Maduro en Venezuela, con China, Rusia e Irán, tres bastiones en contra de esos principios mencionados por Milei. Es esa la batalla que hay que dar en el mundo, y a nosotros nos ha tocado nuestra parte por el error cometido en 1998 al elegir a un golpista traidor a esos valores.

Eso lo hemos pagado a un precio que todavía no hemos cuantificado, en años de desarrollo, pobreza, hambre, vidas, dinero, infraestructura y el dolor de la familia venezolana al desintegrarse por todo el planeta. No hay país que haya pagado el precio que hemos pagado nosotros al caer víctimas de esa plaga, incluyendo la Argentina de Milei. Pero celebramos que ese movimiento libertario que encabeza el Presidente argentino haya nacido, y esperamos que crezca y se desarrolle en todo el mundo. Venezuela comienza ahora a ser terreno fértil para esa causa…

Caracas, 10 de Diciembre de 2024

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana