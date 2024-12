“Soy una sobreviviente”: Condenada por dejar morir a su novio en una maleta en Florida escribió carta al juez

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Sarah Boone, la mujer condenada a cadena perpetua por la muerte de su pareja Jorge Torres en el llamado “asesinato de la maleta” envió una extensa carta de 27 páginas al juez Michael Kraynick, en la que critica duramente a las autoridades judiciales, al jurado, a sus propios abogados, a los fiscales y hasta a la víctima.

Por Univision

Boone, de 47 años, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2020 en Winter Park. Según la versión inicial de la acusada, ella y Torres habían estado consumiendo alcohol y jugando al escondite cuando él decidió meterse dentro de una maleta.

Boone aseguró que pensó que él podría salir por su cuenta, por lo que se fue a dormir. Al despertar, encontró a Torres sin vida dentro de la maleta. Sin embargo, la evidencia presentada en el juicio contradijo esta narrativa.

Durante el juicio, videos encontrados en el teléfono de Boone mostraron a Torres gritando desde el interior de la maleta, diciendo que no podía respirar y llamándola repetidamente por su nombre. En uno de los clips, Boone respondió sarcásticamente: “Así se siente cuando me asfixias… Así es como me siento cuando me engañas”. Estas grabaciones fueron clave para el veredicto, que el jurado alcanzó de manera unánime tras deliberar solo 90 minutos.

El fiscal William Jay argumentó que Boone había dejado deliberadamente a Torres en la maleta para atormentarlo, además de haberlo golpeado con un bate de béisbol. Ante estas pruebas, el juez Kraynick dictó la sentencia de cadena perpetua. Cabe destacar que Boone había rechazado previamente un acuerdo de culpabilidad que le habría reducido la pena a 15 años por homicidio involuntario.

La fuerte carta de Boone al juez Kraynick

Tras la sentencia, Boone envió una carta escrita a mano al juez Kraynick en la que lanza fuertes críticas a todos los involucrados en el caso. En el documento, acusa al juez de parcialidad y de cometer errores judiciales, calificándolo de sufrir “enfermedad de la toga negra”. También se dirige al jurado, asegurando que su veredicto fue “brusco y corrupto”, aunque también dice perdonarlos por estar “hambrientos y cansados” tras dos semanas de juicio.

En un fragmento, Boone escribe: “Nunca admitiré lo que me has acusado y juzgado erróneamente. No soy una asesina. Soy una sobreviviente”. La acusada también se refiere al juez diciendo: “Tu mente ignorante ya estaba decidida”.

Boone utiliza referencias filosóficas, citando al político romano Cicerón y a la filosofía japonesa del Kintsukuroi, así como términos legales para intentar justificar su inocencia. En otro pasaje, afirma: “No perdí. Dios solo quería que ganara de una manera diferente. Libertad en el perdón”.

