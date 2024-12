Un autobús con sabor zuliano: La nueva experiencia culinaria que ofrecen estos venezolanos en Utah

¿Alguna vez probaste una arepa cabimera o un patacón dentro de un comedor sobre ruedas? Si nunca lo hiciste, llegó el momento de vivir la experiencia con Sabor Zuliano Utah. En Midvale, un antiguo autobús escolar cambió de ruta para convertirse en uno de los lugares más particulares al revolucionar la forma en que se disfruta la gastronomía venezolana en la ciudad.

Daniel y su esposa, son los conductores de un viaje culinario que deleita a los pasajeros a través de su auténtica sazón y calidez. Apoyados por un food truck, donde preparan deliciosos platos, convirtieron pequeños desafíos en grandes oportunidades. Si te gustan las buenas historias y también admiras a los venezolanos soñadores, acompáñanos a descubrir cómo este emprendimiento conquistó la atención de todos desde su reciente apertura.

Daniel Morán dejó atrás una vida de negocios en su tierra natal. “Tenía una farmacia, adicional a eso también manejaba un restaurante y bueno debido a toda la situación económica, a la escasez de productos, al sistema monetario en Venezuela que es muy inestable, me vi obligado a emigrar”, relató Daniel a La Patilla.

“Llegué a Estados Unidos, volé al estado de Utah. Trabajé por mucho tiempo en fábricas, en Amazon; luego decidí trabajar en una empresa que hace aires acondicionados y esas cosas”, añadió.

No obstante, el primer gran reto fue empezar desde cero. “Después de tener mi casa propia, llegar, vivir arrimado, depender de terceras personas que te ayuden. Dejar tu comodidad, tu casa, calor de hogar fue difícil”, confesó.

Entonces, tuvo una visión de negocio al encontrar la solución para el invierno que frena a tantos comercios móviles: transformar un autobús escolar en un espacio cálido y acogedor.

De Maracaibo a Midvale

Fue así como posteriormente, Daniel decidió dar un salto al emprendimiento junto a la complicidad de su esposa, quien se convirtió en la mente maestra detrás del menú. “Le dije: ‘vamos a hacerlo juntos, tú te encargas de cocinar, yo me encargo de hacer la mano de obra, construcción del bus’”.

Antes de diseñar el concepto en su mente, surgió de una observación práctica. “Siempre he pensado que un negocio da resultados cuando busca solucionar un problema de algo faltante y he visto que en Utah, cuando llega el invierno, bajan las ventas en la mayoría de los food trucks. La gente no va, no asiste a un food truck porque no hay dónde comer, el frío no te deja”, explicó.

El proyecto tomó forma en solo tres meses. Daniel compró el autobús amarillo, lo pintó, y trabajó cuidadosamente para hacerlo más cómodo y cautivador. “Dije ‘ahorita viene la nieve, la gente no va a tener donde comer cómoda’, ya el food truck es algo adicional porque tenemos el bus y un food truck aparte para cocinar, y a raíz de todo eso tuvimos la iniciativa de emprender en algo nuevo, innovador”, compartió emocionado.

Este emprendimiento, bautizado como Sabor Zuliano Utah, comparte el calor de la cultura criolla con cada bocado. “El mensaje que quiero transmitir con el negocio, es resaltar nuestra solidaridad, resaltar nuestro estado Zulia”, comentó Daniel.

Fueron largas horas de trabajo en equipo, con catorce personas entregadas día y noche para hacer realidad este sueño. El resultado es un restaurante rodante que además de sorprender por su estructura, conquista a los locales gracias a su menú lleno de sabores.

La receta del éxito

Entre los platos favoritos, contó que destacan la arepa cabimera, el patacón, los pastelitos y los famosos tequeños. Más allá de eso, Sabor Zuliano Utah también ofrece opciones tradicionales como la arepa de carne mechada y la reina pepiada. “Tengo disponibles salsa mexicana, salsa verde y roja. Además, agregué alitas de pollo que es algo muy común aquí en Estados Unidos. Hice el menú un poco más surtido, tiene cosas como el pepito y el club house”.

De hecho, los fines de semana sorprende con otras delicias típicas que incorporan chivo en coco y pabellón criollo. “Tenemos muchas cosas que ofrecer y creo que hoy en día el venezolano está llegando a cada rincón del mundo y los buenos somos más. Al final, cada quien está marcando un antes y un después en una ciudad y creo que deberíamos de resaltar más lo bueno que lo malo”, opinó.

La autenticidad no ha sido un reto menor. Adaptar las recetas venezolanas a los ingredientes disponibles en Utah implicó ingenio y esfuerzo. El queso, un ingrediente esencial en la gastronomía zuliana, es producido por el propio equipo de Sabor Zuliano Utah. “La arepa agüita e’ sapo, por ejemplo, lleva un quesito frito arriba, y ese queso lo hacemos nosotros mismos”, explicó el maracucho.

El espíritu familiar es el corazón de este negocio. Daniel trabaja codo a codo con su hermano y su esposa, además de contar con dos empleados más que comparten la misión de enaltecer la sazón zuliana en tierras norteamericanas.

Sin duda, los ingredientes principales que protagonizan esta cocina son la dedicación y perseverancia. Instaurar un espacio para disfrutar buena comida y atraer a un público diverso significó un proceso riguroso, pero nunca se rindieron y apostaron a lo grande por el futuro de su emprendimiento. “El mayor obstáculo para la inauguración fueron todos los permisos, inspecciones, registro de la compañía (…) Tengo muchas expectativas de que a la gente le guste la comida”, expresó.

Embajadores criollos

Pero Morán manifestó sus intenciones de deleitar a los zulianos y al mismo tiempo conectar con más estadounidenses y turistas. “Para nosotros significa mucho que alguien pruebe un tequeño, un patacón o una arepa cabimera. Son platos que cuentan historias y llevan consigo la esencia del Zulia”.

Y la respuesta de la comunidad no se hizo esperar. En pocas semanas, Sabor Zuliano Utah atendió a centenares de comensales, incluyendo venezolanos y personas de otras nacionalidades. “Me dicen: ‘wow, me alegra cómo es el venezolano, se apoyan entre ellos mismos’. Eso no se ve en todas las culturas. El venezolano es más unido”, afirmó orgulloso de sus raíces.

El proyecto no se detiene aquí. El autobús comedor es apenas una estación en el camino hacia un sueño más grande: expandir la propuesta culinaria a otros estados y abrir un restaurante. “Empezamos con el food truck para que la gente conozca nuestro menú y nuestra sazón. Luego, tener un local, algo más formal donde podamos estar más cómodos”, anticipó el maracucho entusiasta.

La cultura venezolana tiene mucho por ofrecer, incluso en las rutas menos esperadas. El éxito de Sabor Zuliano Utah es el resultado de recetas bien ejecutadas y una visión que fusiona tradición y creatividad. Daniel y su esposa hicieron de aquel clásico autobús que alguna vez trasladó estudiantes, un vehículo de sabores y emociones donde cada plato es un viaje al corazón de “la tierra del sol amada”.