En medio del escándalo, Daniel Mendoza renunció a ser embajador de Colombia en Tailandia

En toda una tormenta política se convirtió la designación de Daniel Mendoza Leal, conocido por ser el creador de la serie Matarife, como embajador de Colombia en Tailandia, por los cuestionables comentarios que hizo en sus redes sociales años atrás con referencia a las mujeres y otros temas.

La noticia de su llegada a la embajada de Tailandia se conoció el pasado 12 de diciembre, cuando desde la Casa de Nariño confirmaron que la propia Cancillería había pedido el beneplácito ante el Gobierno del país asiático, el cual debía decidir si aceptaba o no la llegada de Mendoza Leal.

El propio designado confirmó, a través de un video publicado en sus redes sociales, que el Gobierno de Tailandia le había dado el beneplácito para su llegada a la embajada de Colombia en ese país.

Sin embargo, y pese a la férrea defensa que realizó el presidente Gustavo Petro, Mendoza Leal decidió declinar su nombramiento, en medio de lo que él mismo calificó como un “tsunami” en Colombia, donde hasta partidarios del propio Gobierno se mostraron en contra de su designación.

“Le cuento a mis seguidores que el Gobierno de Tailandia dio el beneplácito a mi nombramiento y, como ya saben, el presidente Petro persiste en darme su apoyo, hecho que me tiene profundamente conmovido. Es decir, allá en Bangkok me espera una deliciosa embajada a la que decidí dejar plantada”, señaló Mendoza Leal.

El creador de Matarife explicó: “Este tsunami de ataques me hizo volver el tiempo atrás, a mis motivos y razones, a por qué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos, me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor, a dejar la producción de la nueva serie que fui a filmar a Bangkok, ciudad de la que me enamoré perdidamente y, sobre todo, a tapar con el dorsal de las buenas costumbres diplomáticas, mi necesidad inaguantable de decir la verdad”.

Mendoza Leal agregó: “Aceptar esa embajada sería meter otra vez mi alma en la prisión en la que vivía cuando este cuerpo caminaba precisamente por los pasillos del Club El Nogal”; y aprovechó para agradecer al presidente Gustavo Petro por la confianza en su designación.

“Señor presidente Gustavo Petro, le suplico, me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas”, concluyó en su mensaje.

