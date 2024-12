La fuerte autocrítica de Guardiola tras la derrota del City en el derbi de Mánchester

Posteado en: Deportes, Titulares

Manchester United se impuso en el Derby de la ciudad y profundizó la crisis en la que está sumergida el Manchester City. Los dirigidos por Ruben Amorim revirtieron el resultado con dos goles a los 88 y a los 90 minutos en el Etihad Stadium, algo que ahondó todavía más la herida de los Ciudadanos, quienes arrastran un solo partido ganado en las últimas once presentaciones. Ante esta situación, Pep Guardiola se sigue mostrando firme en su puesto y con confianza de poder revertir el presente.

Por Infobae

El duelo por la fecha 16 de la Premier League comenzó favorable para el cuadro del español, ya que se encontraban dominando el transcurso del juego y los futbolistas estaban exponiendo otra actitud en comparación a las pasadas presentaciones. De hecho, se puso en ventaja con un gol de Joško Gvardiol a los 36 minutos de la primera parte, algo que reafirmó su dominio en el encuentro. Sin embargo, todo se derrumbó después de un fatídico error de Matheus Nunes, quien primero regaló el balón y después le cometió un penal a Amad Diallo.

Bruno Fernandes fue el encargado de convertir la pena máxima, mientras que un minuto más tarde, nuevamente el africano complicó a la defensa del City y puso el 2 a 1 final. La imagen del plantel que se consagró campeón de las últimas cuatro Premier League fue desoladora. Nadie mostraba un atisbo de reacción. Ni el cuerpo técnico, ni los jugadores, y mucho menos los hinchas en las tribunas, quienes mostraban su descontento abucheando. “No voy a dimitir, quiero seguir”, declaró de forma tajante Guardiola en conferencia de prensa.

“No soy lo suficientemente bueno, no lo estoy haciendo bien. Soy el jefe, el gerente, tengo que buscar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, siguió el ex técnico del Barcelona y el Bayern Múnich. De hecho, nunca a lo largo de su carrera como estratega sufrió una racha tan mala de resultados, con una victoria, dos empates y ocho derrotas en once presentaciones. Al mismo tiempo, sufrió un total de 30 goles en contra, una cifra que lo coloca dentro de los peores registros defensivos en todo el mundo.

