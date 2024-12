Tulio Ramírez renunció al cargo de rector suplente del CNE tras amenazas de Diosdado Cabello

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tulio Ramírez, anunció el pasado sábado 14 de diciembre su renuncia al cargo, luego que Diosdado Cabello lo acusara de intentar juramentar al líder de las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia, el próximo 10 de enero.

“Aclaro, ante las infundadas declaraciones sobre mi supuesta partición en actos de proclamación, debo informar que, debido a mi renuncia al CNE como Rector Suplente no incorporado, no tengo ninguna autoridad para llevar a cabo esa supuesta proclamación”, escribió Ramírez en su cuenta de X (antes Twitter).

El pasado 4 de diciembre, Diosdado Cabello, amenazó con “operación tuntún”, a los rectores suplentes Tulio Ramírez y Ana Julia Niño por presuntamente participar en la juramentación de Edmundo González Urrutia.

En esta supuesta acción también participaría, según el número dos del chavismo, el exrector del CNE Juan Carlos Delpino, quien abandonó el país tras el fraude electoral del pasado 28 de julio.

Ante estas nuevas amenazas de Cabello, el profesor Ramírez había respondiodo que quedó “sorprendido”.

“Soy Rector suplente, no incorporado al CNE. Desde diciembre de 2023 no he tenido contacto con ningún rector y no está entre mis planes salir del país y mucho menos ejecutar acciones sobre las cuales no poseo ningún tipo de competencia”, afirmó en sus redes sociales.