La desesperada petición de la actriz Rhoda Torres tras desaparición de su hijo detenido en Táchira (Video)

La actriz y cineasta venezolana, Rhoda Torres, pidió ayuda este martes a las autoridades competentes del país para saber el paradero de su hijo Jonathan Guillermo Torres Duque, quien fue detenido arbitrariamente el pasado 27 de octubre en el estado Táchira.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, mencionó que el joven había regresado a Venezuela desde EEUU y entró por la frontera en Cúcuta, pero lo aprehendieron en la alcabala de Peracal en San Antonio del Táchira.

“Él se vino desde Los Ángeles a Panamá, y de Panamá a Cúcuta, entró por tierra a Venezuela, en San Antonio del Táchira, un poquito más arriba, en la Alcabala de Peracal, fue detenido en la tarde del 27 de octubre, yo me trasladé para allá a buscar a mi hijo porque yo me lo traía a la casa con su familia y mi hijo fue detenido delante de mí, y yo lo pude ver, y lo pude abrazar, lloró, lloramos”, contó.

Asimismo, relató que lo buscó en todos los sitios posibles en la entidad tachirense, pero la única información que le dieron fue que había sido trasladado a Caracas a “un lugar de investigación”.

“Cuando yo estuve buscando a mi hijo en Táchira, lo busqué por todas partes, fui a todas partes, y me decían que ya no estaba, porque yo me quedé esperando que me lo llevaran, y nunca me lo devolvieron, y después, unos días después, me dijeron que él había sido trasladado a Caracas, a un lugar de investigación, yo no tengo la certeza de eso, porque no lo he visto, no he tenido una llamada, es lo que me han dicho, pero yo no sé”, expresó.

Torres indicó que su hijo es un artista que no se mete con nadie, pero sufre de depresión. Ante eso, suplicó a las autoridades venezolanas dar cualquier información sobre su paradero.

“Yo sé que mi hijo es un muchacho que llama la atención, porque habla dos idiomas, es alto, pareciera extranjero, pero es un muchacho inocente, artista venezolano, que no tenía trabajo, y que pasó por una depresión. Por favor, se lo suplico, yo me estoy muriendo, yo como madre ya no aguanto, yo no duermo, no puedo ni comer, por favor, se los pido, ¿dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque?, ¿dónde está mi hijo? Yo lo que pido es ayuda a las autoridades competentes, ayúdenme, se lo suplico, como mamá”, solicitó.

