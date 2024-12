Salomón Rondón reveló su secreto del buen estado físico que atraviesa y su movilidad en el campo

Posteado en: Actualidad, Deportes

Toda la carrera deportiva de Salomón Rondón (Caracas, 35 años) se concentra en el termo de agua que usa para prepararse el mate. Ahí tiene las pegatinas de cada club por el que pasó. Desde Las Palmas, su primer equipo en Europa; y el Málaga, con quien alcanzó la Champions; a su actual Pachuca mexicano, rival del Madrid en la final de la Copa Intercontinental de este miércoles en Doha (18.00, Telecinco). “Estoy en mi mejor momento”, proclama al otro lado de una videollamada entre sorbito y sorbito. “Y no me sorprende, me cuido bastante. Ahora llevo justo dos años sin parar. Hice 2023 entero con River Plate, llegué un 29 de diciembre al Pachuca, pasé Año Nuevo en el hotel y hasta hoy”, afirma el venezolano.

A la cita con los blancos se clasificó tras superar en una tanda de penaltis límite al Al-Ahly egipcio, en la que él falló el primero. “Nunca bajamos los brazos y supimos tener la calma necesaria”, celebra el MVP del Pachuca campeón de la Champions de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe). En la fase de eliminatorias, él anotó nueve tantos y en todo 2024 suma 26.

Quizá toda su vida habría sido diferente si su padre le hubiera dado la razón sin más en una cena en casa cuando él tenía 14 años. “Le dije a mi papá que no quería jugar más al fútbol porque me había enamorado del baloncesto gracias a Michael Jordan. Me respondió que llevaba mucho tiempo para dejarlo de una manera tan repentina. Tuvo toda la razón y le hice caso, aunque lo sigo practicando en mis ratos libres. Soy base y me desconecta bastante”, explica el atacante, que lleva el 23 por el mito de los Bulls.

El boxeo tampoco lo ha abandonado y en el ring, asegura, se encuentra una de sus armas como goleador. “Cuando juegas de espaldas siendo tan alto (1,90), el boxeo te ayuda a ganar unos segundos gracias a los movimientos de pie. Los defensas te agarran y tú intentas zafarte. Lo practico siempre que puedo. En Málaga tengo sacos de boxeo”, apunta. “Siempre me llamó la atención que una persona se subiese ahí para que le caigan a golpes durante 12 o 15 round de tres minutos, y como entrenamiento físico es increíble. No te da tiempo ni a respirar”, exclama este corpachón, que fue incluido entre los 21 delanteros nominados a los Premios The Best.

