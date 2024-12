La famosa cantante que decidió dejar la música y apostar por las criptomonedas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La rapera y empresaria Iggy Azalea aseguró que su criptoactivo $MOTHER no es solo otro proyecto de criptomonedas de celebridades destinado a “inflar y abandonar”, sino que es su próximo paso en su carrera. En el último episodio del podcast Rapid Response, Azalea explicó por qué se retiró de la música y decidió incursionar en el mundo de las criptomonedas. Además, compartió lo que espera de la industria cripto tras la reelección de Donald Trump.

-Te retiraste de la música el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué significa retirarse versus simplemente tomar un descanso?

-Me tomé un descanso de la música durante unos dos años cuando tuve a mi hijo y quería ver si sentía que quería volver a la música. Lo hice, e hice una gira coencabezada increíble con Pitbull, y agotamos todas las entradas para todos los shows durante dos años seguidos. Pero hacer eso, por mucho que me encantara, me hizo darme cuenta de que se había vuelto monótono para mí. Creo que fue un poco limitante creativamente. Ya había comenzado a invertir en ángeles y a asumir algunos roles creativos más pequeños en empresas en desarrollo, y sentí mucha más satisfacción y entusiasmo por eso.

-No creo que mucha gente hubiera predicho que una de tus empresas serían las criptomonedas. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Ahora sos una experta en cripto?

-No me atrevo a decir que soy una experta, porque todos vendrían por mi cabeza, pero creo que tengo bastante conocimiento. De hecho, me adentré en este mundo gracias a mi hermano. Él es menor que yo y vino a vivir conmigo durante el verano. Ya había tenido algunos acercamientos con las criptomonedas, especialmente en 2021, cuando los NFTs explotaron. Muchas personas se me han acercado queriendo que respalde sus proyectos, pero no entendía muy bien cuál era el propósito cultural de las criptomonedas ni qué tenían para ofrecer. En realidad, las comparaba mucho con los Beanie Babies y pensaba que era una burbuja que estallaría y que no era algo real. Cuando mi hermano vino a quedarse conmigo, comenzó a mostrarme más sobre las memecoins, las comunidades en las que participa y cómo funciona todo. Comencé a aprender sobre eso y me sentí muy interesada.

