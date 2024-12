Vecinos de Villa Icabaru en Puerto Ordaz viven en una oscuridad eterna… y no hay transformador

Más de cuatro días tienen sin energía eléctrica unas 36 familias del sector Villa Icabaru, en Puerto Ordaz, específicamente las manzanas 3,11 y 19. La falla ha persistido debido a la sobrecarga del sistema.

Por Pableysa Ostos/ Corresponsalía lapatilla.com

Una afectada en el sector señaló que el alumbrado público funciona, pero el sistema residencial presenta fallas. “La energía eléctrica 220 voltios no funciona o funciona parcialmente en algunos hogares, mientras que la de 110 voltios es fluctuante o simplemente no funciona, dañando de esta manera electrodomésticos, comida al no poder refrigerar y agobiando los quehaceres diarios en familias con niños y personas de la tercera edad. En mi caso, mi abuela está recién operada de la vista”, sumó la afectada.

Corpoelec atendió la falla el sábado 14 de diciembre, pero presuntamente alegaron que no podían hacer nada, porque no tenían herramientas necesarias, y que al transformador estar quemado no podían ayudarlos. “Nos indicaron hacer una carta para esperar a que ‘se apiaden de nosotros y nos asignen un transformador’. Esto mencionaron que puede durar más de tres semanas”.

“Al día siguiente (15 de diciembre) se acercó una cuadrilla de Corpoelec y cortó la electricidad en la zona, para abastecer de energía solo a una casa (que hace uso comercial de su hogar) y cambiarla de línea bajo un costo elevado, a lo que los vecinos mostramos el descontento”, señaló la afectada del sector.

Aseveran que esta falla persiste desde hace más de 5 años. “La última vez que sufrimos de este problema fue a principios de octubre cuando se les pagó a los trabajadores de Corpoelec más de 400 dólares en insumos y mano de obra para que lo pudieran reparar, luego de 4 días sin energía”.