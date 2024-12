Murió Richard Perry, uno de los mejores productores musicales de los 70 y 80

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Richard Perry, uno de los mejores productores musicales de finales de la segunda mitad del pasado siglo, involucrado en temas como ‘Without You’ de Nilsson y ‘You’re So Vain’ de Carly Simon, ha muerto a los 82 años.

Su fallecimiento se produjo ayer martes en un hospital de Los Ángeles y la causa fue un paro cardíaco, según indicó a medios locales Daphna Kastner Keitel, una amiga del productor.

Perry se convirtió en una de las figuras más solicitadas de la escena de la música pop de la década de los 70 y 80 a través de su trabajo con figuras como Carly Simon, Barbra Streisand y las Pointer Sisters, entre otros.

Según la revista Billboard, los grandes éxitos de Perry incluyen temas icónicos como ‘Without You’ de Nilsson y ‘You’re So Vain’ de Carly Simon, que alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100 y también recibieron nominaciones al Grammy como grabación del año.

Estos dos éxitos clásicos tipifican el estilo de producción de Perry: inmaculado, poderoso y preciso. Otros éxitos que tienen ese sello inconfundible de Perry incluyen ‘When I Need You’ de Leo Sayer (también número 1 en el Hot 100) y ‘Stand Tall’ de Burton Cummings (un éxito entre los 10 primeros en el Hot 100 en 1977), señala la revista especializada.

Perry produjo más de 30 éxitos que llegaron al top 20 de la lista Hot 100, incluida la versión de Barbra Streisand de ‘Stoney End’ de Laura Nyro, en la que la estrella se sumergió en la música pop contemporánea por primera vez; y una larga lista de superventas de The Pointer Sisters, entre ellos ‘I’m So Excited’ y ‘Jump (for My Love)’, cita el medio estadounidense.

Richard Van Perry nació en Brooklyn, Nueva York, el 18 de junio de 1942, hijo de un matrimonio que fabricaba y vendían instrumentos musicales y también se desempeñaban como profesores de música.

Perry produjo llego a producir dos éxitos consecutivos de dos artistas diferentes: Ringo Starr (‘Photograph’ y ‘You’re Sixteen’ en 1973-74) y Sayer (‘You Make Me Feel Like Dancing’ y ‘When I Need You’, ambos en 1977), según Billboard.

Perry era un gran productor pop, pero su música también tocaba otros géneros. Intervino en ‘To All the Girls I’ve Loved Before’ de Julio Iglesias y Willie Nelson, que alcanzó el número uno en Hot Country Songs en 1984 y ganó el premio al sencillo del año en los premios de la Academia de Música Country y fue nominado en esa categoría en los premios de la Asociación de Música Country, agrega la revista especializada. EFE