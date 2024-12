Los escándalos más grandes del 2024 que estremecieron Colombia y al Gobierno de Petro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

1. “La orden fue de Laura Sarabia”

Marelbys Meza, la exniñera de la mujer más poderosa del gobierno que terminó chuzada y llevada al polígrafo, habló con SEMANA. La mujer narró por qué renunció al programa de protección de testigos y habló con el corazón en la mano de las duras amenazas y riesgos que enfrenta. También contó detalles inéditos del escándalo que puso a temblar al Palacio de Nariño y cuyas implicaciones políticas y judiciales están lejos de acabarse.

La exniñera de Sarabia aseguró cómo la funcionaria ejerció su enorme poder en la Casa de Nariño contra ella, tras conocerse del robo en su apartamento y aseguró que la orden del polígrafo irregular fue suya. “Sí, ella me dijo: ‘Esto no se queda así, voy a llegar hasta las últimas consecuencias’. Le respondí: ‘Listo, no debo nada, usted cree que si yo necesitara plata, pues, le decía que me prestara’. El día lunes me llamó una de las tenientes, no recuerdo el nombre, y me aseguró: ‘Señora fulana, tenemos el horario para el polígrafo a las dos de la tarde, ¿tiene algún inconveniente en ir? Mejor dicho, está la cita para las dos de la tarde’. Entonces, ella me dijo: ‘Mándeme —porque yo tengo los audios, y ella me llamó también, primero me llamó y ya—, después me dijo, ‘mándeme la foto del documento para que a su entrada no la molesten’”