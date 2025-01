“Estoy en una situación de peligro”, alertó una de las presuntas víctmas de Evo Morales

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La presunta víctima de trata de personas y estupro por parte de Evo Morales, en un caso que incluye indicios de haber embarazado a una menor de edad en 2016, ofreció estas declaraciones exclusivas al medio DNews.

Cindy V. —no reveló su verdadero nombre para proteger su identidad— es señalada como madre de una hija del expresidente Morales durante un período en el que era menor de edad. Durante la conversación con el medio internacional, abordó el caso sin proporcionar detalles sobre la presunta relación que habría mantenido con Morales.

El lunes, Morales fue otra vez citado por la justicia boliviana para prestar su declaración por la investigación en la que se lo acusa de los delitos de trata de personas y estupro, cuando ejercía la Presidencia del Estado.

El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres de Tarija (sur) notificó por edicto al expresidente y fijó para el 14 de enero de 2025, a las 09:30 am, su audiencia de medidas cautelares. Se prevé que, en esa sesión, el juez decida si Morales enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.

La joven afirmó que, hasta ahora, se ha contado “una verdad a medias” y aseguró que el proceso impulsado por el Estado boliviano en su contra es, en realidad, “político” y “no busca justicia” para ella, informó el medio DNews.

“Estoy en una situación de peligro, estoy en una situación de riesgo. Vengo escapando. Estoy siendo perseguida por el Gobierno de Arce, por el Gobierno boliviano. Estoy siendo perseguida por los policías, estoy siendo perseguida por la Fiscalía y soy la víctima”, describió.

Al ser preguntada por el periodista sobre qué le diría a Morales, ella manifestó: “Yo quiero decirle; pero no solamente a él, no solamente a este gobierno, a sus funcionarios… ellos me metieron en sus pugnas políticas; usaron mi caso, usaron mi nombre, usaron a mi familia para aperturar este caso, que yo no lo inicié, yo no lo aperturé, fue aperturado mediante un informe de la Fiscalía. Ellos lo armaron todo, involucraron a mis padres”.

“Con mentiras, con amenazas, nos hostigaron, todo este tiempo nos vienen hostigando con lo mismo. Yo les dije, que por favor no pongan en riesgo la vida de mi hija, pero ellos no hicieron caso. Y, aun así, poniendo en riesgo la vida de mi hija, lo hicieron”, agregó la joven.

