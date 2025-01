Alcalde de Bogotá condenó agresión física de patrullera de la Policía a joven en Colombia (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Luego de que el miércoles 1 de enero se hiciera viral en redes sociales una grabación de un señalado caso de abuso policial en el noroccidente de la capital colombiana, el alcalde Mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido y solicitó una investigación por lo ocurrido.

“La seguridad de Bogotá se construye con base en el respeto de los derechos humanos, una relación respetuosa entre autoridades y ciudadanos, y bajo estándares de excelencia en el servicio de policía (sic)”, contó.

De acuerdo con lo que se evidencia en el video viral, la uniformada se enfadó, luego de que el joven sacara su celular para grabar el procedimiento policial con el que le solicitaron su identificación durante una requisa.

“Mire hacia allá, a mí no me esté tomando fotos. A mí no me grabe, ni me tome fotos, ni nada por el estilo. A mí no me esté fotografiando (…) vaya y tómeselas con su madre, conmigo no”, decía con tono agresivo la patrullera.

Posteriormente, la mujer golpeó con su bolillo el rostro del muchacho que reprochó ese presunto abuso de autoridad por parte de la policía que protagonizó el lamentable hecho.

“A mí no me toque, así no, esto no es así, eso va para redes sociales”, decía la señalada víctima, a lo que la uniformada respondió de manera soez: “Me importa un culo, páseme su documento de identidad”.

La Policía anunció investigación por estos hechos

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) notificó que se llevara la investigación correspondiente a la patrullera que protagonizó la presunta agresión al joven.

“Se ordenó abrir una investigación disciplinaria contra la uniformada para esclarecer los hechos”, anunciaron en la misiva.

