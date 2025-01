Cartero murió apuñalado en bodega de Nueva York tras pelear por sándwich con una latina

Ray Hodges, empleado postal (USPS) de 36 años, murió apuñalado en una discusión por un sándwich en una bodega en Harlem (NYC), y la joven Jaia Cruz fue detenida y acusada como sospechosa del homicidio.

Por El Diario NY

Los oficiales de la Policía de Nueva York respondieron a la tienda de víveres ubicada en 168 Lenox Avenue poco después de las 2:30 p.m. del jueves y encontraron a Hodges con varias heridas de arma blanca en el torso, los brazos, la espalda y el cuello. Fue llevado a NYC Health + Hospitals/Harlem, donde lo declararon muerto.

Fue la segunda persona en morir afuera de una bodega de Nueva York en lo poco que va de 2025, ambos casos en Harlem. NYPD dijo que el último ataque parece haberse originado a partir de una disputa entre dos clientes sobre quién ordenó primero y luego se volvió física. Se recuperó un arma en la escena y el carrito de correos de Hodges todavía estaba en la acera anoche, lo que hace presumir que fue atacado durante un descanso en sus labores de reparto.

ABC News habló con una amiga de la detenida y, aunque no sabía qué o por qué sucedió el hecho, dijo que no es propio de ella atacar a alguien sin motivo. Afirmó que Cruz no habría lastimado a nadie a menos que la hubieran provocado.

“Es una jovencita agradable. No es del tipo que sale a la calle a atacar a la gente”, dijo la amiga sin dar su nombre. “Éste es un vecindario peligroso. No tengo idea de qué sucedió porque no estaba allí. No lo sé, pero sí sé que si dijo que fue en defensa propia, fue en defensa propia”.

