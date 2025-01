La estremecedora entrevista que dio el futbolista Mathías Acuña meses antes de morir

Posteado en: Deportes, Titulares

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la muerte de Mathías Acuña, delantero uruguayo de 32 años que fue encontrado sin vida en un hotel de Ambato, Ecuador. El futbolista había regresado el viernes al país para iniciar la pretemporada con el Mushuc Runa, equipo ecuatoriano, luego de renovar su contrato.

Por: TN

Según confirmó su representante, Johan Wilson, Acuña se quitó la vida, un hecho que el club también ratificó en un comunicado. El futbolista había sido denunciado por violencia de género por su expareja, lo que derivó en la colocación de una tobillera electrónica como medida cautelar.

Horas después de su muerte salió a la luz una estremecedora entrevista en la que Acuña hablaba sobre cuánto extrañaba a sus hijos -que estaban en Uruguay- y lo complejo de la salud mental.

“Mis hijos están en Uruguay así que te podrás imaginar el dolor, lo que cuesta, los cumpleaños, que uno está lejos de ellos, las actividades de la escuela. Se sufre”, decía desde Ecuador en un podcast grabado el 15 de octubre de 2024 en el programa Esto No Es Periodismo (@estonoesperiod).

“Hablo todos los días con ellos por videollamada. Hoy me mandó un audio mi hija, la del medio, que tiene cinco años, y me dijo que me extrañaba, que no sabía por qué me extrañaba tanto y que cuándo la iba a ir a buscar. Esas cosas repercuten un montón. Es jodido, es jodido”, agregaba.

