El impactante discurso de Demi Moore y la confesión que se le “escapó” (VIDEO)

Durante la noche de los Globo de Oro 2025, una de las categorías más importantes es la que destaca a la Mejor actriz de cine en comedia o musical. En ese rubro competían nombres del calibre de Zendaya y Amy Adams, como también Demi Moore, que cosechó grandes elogios por su trabajo en La sustancia. Y la emoción de todos los presentes en la velada fue mayor cuando Moore fue finalmente quien se alzó con dicho galardón.

Por La Nación

Muy emocionada, la actriz subió al escenario y, con el Globo de Oro en su mano, brindó un sincero discurso. En sus palabras, Moore aseguró que a lo largo de una carrera de 45 años, esta era “la primera vez que ganaba algo”, y luego destacó: “Hace treinta años, un productor me dijo que era una actriz pochoclera, y que no tenía derecho a ganar algo como esto, que solo podía hacer películas exitosas que ganaran un montón de dinero, pero que jamás sería reconocida. Y yo me lo creí. Y hace un par de años sentí que ya estaba todo dicho, que ya había logrado lo que se suponía que debía lograr, hasta que de golpe aparece en mi escritorio este guion absolutamente descabellado llamado La sustancia, y el universo me dice ahí mismo que no, que aún no lo había dado todo”.

Antes de bajar del escenario, Moore también le agradeció a Margaret Qualley, por ser “su otra mitad”. Y visiblemente feliz y orgullosa de su trabajo y del reconocimiento otorgado, la intérprete concluyó: “En esos momentos en los que sentimos que no somos lo suficientemente astutas o bellas o delgadas o exitosas o simplemente que no somos suficientemente nada, recuerdo que apareció una mujer que me dijo que yo jamás iba a ser suficiente, pero que iba a poder medir el valor de mi trabajo si me liberaba de esa vara que lo mide todo”.

Esta es la tercera vez que Demi Moore está nominada a un Globo de Oro (la primera vez fue por Ghost, la sombra del amor y la segunda por Si estas paredes hablaran), en el marco de una carrera en la que hubo muy pocas distinciones. Por ese motivo es que este reconocimiento tiene un innegable sabor a revancha, para la popular intérprete.

