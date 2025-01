Se desplomó el techo de una escuela en Falcón, media hora después de la salida escolar

Justo media hora después de que salieran los niños que asistieron a clases este 8 de enero, a la Escuela Primaria Nacional Maestra Francisca Ana Ana García, ubicada en la población de Baraived en el municipio Falcón en la Península de Paraguaná; gran parte del techo de la institución cedió, lo que para muchos fue un milagro que no ocurriera una desgracia.

El techo del patio principal cedió en su totalidad debido a las constantes lluvias de los últimos días. Poco tiempo antes, los pocos niños que habían asistido a clases estaban haciendo dinámicas en el área que usaban para practicar deportes y actividades recreativas o culturales.

En la institución hay 320 estudiantes inscritos en el año escolar 2024-2025, aunque estos días de regreso a clases, luego de las vacaciones de diciembre, no asistieron todos. Afortunadamente el accidente ocurrió luego de que salieran todos, incluso el personal obrero y administrativo que siempre son los últimos en dejar las escuelas.

Por su parte, el alcalde Harold Dávila, mostró su preocupación, no solo por la infraestructura sino por todas las escuelas del municipio Falcón. “Gracias a Dios eso no sucedió en un momento de clases, el estado de la escuela es una muestra del resto de la infraestructura escolar en el municipio, una situación que ha sido advertida por Protección Civil Municipal, en el caso de la escuela Manuela Weffer Romero de Buena Vista, que tiene una circunstancia especial y que ha venido anunciándose desde hace mucho tiempo y que no ha recibido la respuesta adecuada”, señaló el burgomaestre.

Por otro lado, el gerente municipal dijo que es el momento para que se den las previsiones con relación a la infraestructura escolar y que se haga una inspección a las mismas y para ello Ingeniería y Protección Civil Municipal están dispuestos y preparados para una evaluación de riesgos y dar las recomendaciones pertinentes.

Hizo un llamado a autoridades de educación regional y municipal para actuar de manera inmediata y no someter a los niños a estar en estas áreas en peligro.

“Como municipio, la respuesta que nosotros podríamos darles es casi imposible asumir una inversión de esa naturaleza ya que no contamos con los recursos disponibles ya que eso tiene que ser una inversión bastante grande. Hemos hecho algunas inversiones en escuelas para recuperarlas y rehabilitarlas, pero son inversiones menores según el presupuesto que maneja la alcaldía”, dijo Dávila.

lapatilla.com consultó a habitantes de la zona y refieren que la escuela tiene muchos años sin recibir “un cariñito” y aunque haya intención del alcalde de hacer algo, el gobierno regional y el PSUV no lo dejan por ser opositor. “Cuando el alcalde empieza a reparar algo con ayuda de las comunidades, sale el PSUV y no deja hacer nada, dicen que ellos lo harán y no permiten el ingreso a las zonas, entonces la obra queda así. No hacen y tampoco dejan hacer”, dijo una vecina que prefirió no identificarse.

Otra vecina detalló que el alcalde Dávila fue electo por el pueblo del municipio Falcón y en conjunto con las comunidades han tratado de buscar soluciones a los problemas que les aquejan desde hace muchos años, pero el gobierno central y el PSUV no les permiten recuperar los espacios. “Pasa con los ambulatorios, con las escuelas, con las canchas. Nos sacan diciendo que ellos lo harán, la obra queda a como la dejamos el alcalde y las comunidades porque esa gente del PSUV y de la gobernación no hacen nada. Entonces no hacen ni dejan hacer nada”, expresó.