“Es una transición muy diferente”: Melania Trump está lista para su regreso a la Casa Blanca

Melania Trump dijo en una entrevista el lunes que está entusiasmada por otros cuatro años en la Casa Blanca y que está lista para ser una asesora clave de su esposo, el presidente electo Donald Trump.

La primera dama entrante dijo al programa “Fox & Friends” de Fox News que tiene más confianza ahora que entiende “las reglas” y el “proceso” de estar en la Casa Blanca, y que ayudará a su esposo ya que “tienen mucho que hacer para poner al país nuevamente en forma”.

“La primera vez fue un desafío, no teníamos mucha información. La administración anterior nos ocultó la información”, aseguró sobre el predecesor de Trump antes de su primer mandato, el presidente Barack Obama.

“Pero esta vez lo tengo todo. Tengo los planos, ya hice el equipaje, elegí los muebles. Así que esta vez es una transición muy diferente, la segunda vez”, indicó con seguridad.

“Creo que serán cuatro años apasionantes. Tenemos mucho que hacer para poner al país en forma”, afirmó.

La primera dama dejó en claro que no la desanima que la gente subestime sus capacidades.

“Simplemente siento que la gente no me aceptaba. Quizá no me entendían como tal vez me entienden ahora. Y no tuve mucho apoyo”, dijo sobre su primer mandato.

