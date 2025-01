Argentina recordó en la OEA que es excepcional y urgente la crisis en Venezuela tras írrita investidura

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Presidenciales

Sonia Cavallo, representante permanente de Argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA), instó en la reunión de este miércoles a debatir sobre la gravedad de los hechos en Venezuela tras la ilegítima investidura de Nicolás Maduro.

“Entiendo y respeto el punto planteado por los países de habla inglesa que no han recibido con suficiente antelación, como dice el reglamento. De todas maneras, cabe observar que en los meses que llevo como parte de este cuerpo muchos informes han sido presentados y no todos los informes han sido presentados en los cuatro idiomas y nunca antes ha habido objeciones de este estilo”, cuestionó Cavallo durante la sesión, luego que delegaciones del Caribe se quejaran porque no recibieron a tiempo el informe de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“La mayoría de los casos de los informes publicados en la Cidh tardan varios meses en estar publicados. La situación de Venezuela no puede seguir esperando. Es excepcional y es urgente. Este es un cuerpo político. Nos reunimos cinco días después de un traspaso de mando que no ocurrió en una nación de la región. Creo que no podemos omitir hablar de Venezuela el día de hoy”, enfatizó la diplomática.

Cavalló aseguró a sus homólogos que es vital “encontrar alguna manera y tenemos que dejar constancia de que importa lo que suceda en uno de los países de nuestra región, que debiera haber tenido un traspaso democrático de mando el 10 de enero. Es todo lo que quiero decir y lo dejo en manos de los juristas y de quienes manejan el reglamento, pero es la posición de Argentina que hoy debiera hablarse de Venezuela en este Consejo Permanente”.

