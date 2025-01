“Se me metió el diablo”: La aberrante justificación de un hombre que abusó de su hija

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un hombre abusó de su hija en la cama de su nieta y lo condenaron a 8 años de cárcel en San Juan, Argentina. “Hija, no me hagas la denuncia, perdóname, sé que estuve mal, perdóname. Se me metió el diablo en la cabeza. No me denuncies, me voy a ir de la casa”, se justificó.

El imputado, S.N.L.R. admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y aceptó la pena que le impusieron por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.

Según fuentes judiciales, la víctima, desde mayo de 2023 se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Asimismo, intentó quitarse la vida por las situaciones que vivía con su padre.

El 31 de enero de 2024, la víctima fue hasta la UFI Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig). Manifestó que ese día, cerca de la 1.30 de la madrugada, junto a su padre llegaron a su casa, donde también vivían sus tres hijas menores.

Según relató, estaba muy cansada y tomó la medicación para dormir que tenía recetada. Habitualmente solía dormir con sus hijas y su padre solo, pero esa noche durmió con una y su padre con las otras dos.

