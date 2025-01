Deslastrarse del tóxico pasado y habladores de pendejadas, por @ArmandoMartini

Posteado en: Opinión

Aferrarse al pasado es una trampa mortal. Ideas rancias, esquemas caducos y estrategias ineficientes frenan el progreso y perpetúan un ciclo de frustración colectiva. Exclamaciones que gritan con angustia, es tiempo de deslastrarse.

Gobiernos, partidos y dirigentes políticos son prisioneros del sin sentido de afirmaciones bufas. Insisten en simplismos para abordar complejidades, apelan a discursos de tribuna bonitos pero vacíos, que no resisten el tamiz de la realidad y se desmoronan. Ineptitud disfrazada de tradición, falta de valentía para romper el guion y enfrentar desafíos.

La historia está llena de ejemplos de naciones que cedieron a lo obsoleto, para terminar en el rincón de lo irrelevante, mientras quienes tuvieron el coraje de quitarse el lastre, se reinventaron y escribieron páginas de éxito.

Sin embargo, están los vocingleros de pendejadas, expertos en alucinar y comprometer desde la ignorancia. Fenómeno fascinante, digno de análisis salpicado con humor, que se alimenta del caos y la popularidad del chisme como deporte. Es más fácil especular sobre lo que dijo fulano o zutano que enfrentar la realidad de que la electricidad se fue antes de googlear ¿qué significa estulticia?

La sandez moderna tiene raíces profundas. Las redes sociales han creado una “universidad” donde cualquiera se gradúa de experto en cualquier cosa; y los títulos se otorgan sin tesis ni tutor, el resultado, una muchedumbre de “analistas sabelotodo” con más labia que lógica y menos sustancia que un refresco sin gas.

El panorama político polarizado no se queda atrás. Una competencia de karaoke ideológico en la que no importa desafinar, sino gritar más fuerte. Lo importante no es la melodía, sino el volumen ensordecedor que impide cualquier operación amenazadora para el statu quo. Y, las hienas del oficialismo en la oposición se preparan para la temporada de negocios con las ayudas humanitarias, defendiendo cuotas de poder como si fueran la última presa en la sabana.

Romper con lo tóxico no es fácil. Requiere autocrítica y acción decidida. Implica admitir que ciertas estrategias ya no sirven, por cómodas o familiares que resulten. Es una apuesta por la renovación integral, no cosmética, sino transformación estructural, digna, honesta.

Perfiles que encarnan toxicidad deben quedar atrás. Dirigentes que eligen el populismo y la confrontación infundada sobre el consenso bien fundamentado. Mantener aliados a los mismos que representan el pasado, es mala idea. Hay que apartarse de quienes han traicionado la causa libertaria, no hacerlo, es una contradicción moral y política. Construir alianzas responsables y serias, romper con errores y generar acciones concretas en función de intereses estratégicos, no de lealtades partidistas, o conveniencia individual. La política comprometida necesita mentes frescas, audaces, capaces de pensar más allá de los límites impuestos por las tradiciones vetustas.

Por si fuera poco, está el peso de una crisis prolongada. Cuando el ciudadano enfrenta años de incertidumbre, y el cerebro busca escapes. Para muchos, es convertirse en fuente oficial de rumores, ¿Sabías que viene un bloqueo intergaláctico patrocinado por Plutón? Si no puedes arreglar tu vida, suena importante mientras desinformas.

Venezuela es muestra dolorosa de lo que ocurre cuando lo venenoso se impone. Décadas, ha sido rehén de arengas impúdicas, gestiones plagadas de ineficiencia y obsesiva resistencia al cambio de las cúpulas. El resultado, un deterioro económico y social que ha empujado a millones a buscar esperanza fuera de las fronteras, en lejanía. Deslastrarse, obliga renovar estructuras, reconstruir confianza en las instituciones y apostar por un futuro compartido.

No actuar es irresponsable y demasiado costoso. La inercia parece cómoda, pero lleva al deterioro irreparable. Para enfrentar los retos de un mundo cambiante, hay que desprenderse de lo que no funciona, abrazar nuevas formas de pensamiento, gestión y acción. Un país que se reinventa es un país que crece.

Vivimos un momento interesante, casi único en Venezuela. A veces es fácil desanimarse por algún acontecimiento cotidiano, cuestiones políticas o lo que sea. Y eso es genial, porque no es un acto de rechazo al pasado, sino de amor al futuro. Es aprender de la historia, no para borrarla, sino para no repetirla. Rompamos esquemas, avancemos, el presente lo reclama y el futuro lo merece.

La epidemia de lenguaraces sigue su curso, igual saqueadores, corruptos, y la típica mentalidad mediocre, alimentada por la desesperación de vivir en un interminable reality show político. Y mientras haya más opiniones que arepas en el plato, seguiremos observando a estos “sabios ilustrados” como si sus palabras fueran petróleo: siempre prometedoras, pero jamás refinadas.

