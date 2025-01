Comienza batalla legal contra intento de Trump de privar ciudadanía a hijos de indocumentados

Han pasado solo unas horas desde que Donald Trump juramentó como el nuevo presidente de Estados Unidos, y dentro de la larga lista de órdenes ejecutivas que firmó, ha causado mucho malestar aquella que pretende eliminar el derecho automático a la ciudadanía para niños que nazcan en la Unión Americana y que sean hijos de padres indocumentados o que no tengan un estatus migratorio.

El intento del mandatario, del que Trump llevaba ya varios años amenazando con promover, desató alarma entre inmigrantes de Nueva York, quienes temen que, a pesar de que saben que violaría la Constitución, pueda hacer mucho daño en familias que ya están viendo su futuro en el país como “una pesadilla”.

Así lo confiesa Milena “a secas”, una joven ecuatoriana que espera con ansias a su primogénito, y quien en solo un par de semanas pasó de sentirse “en la gloria” a estar invadida por la tristeza y el terror. La futura madre confiesa que la primera semana de enero tuvo su “baby shower” y fue tal el cariño que le profesaron los invitados a la fiesta y los regalitos que recibió, que sintió que su bebé, a quien bautizará como Lucas, “venía bendecido y nada le faltaría”.

Pero el lunes festivo, tras enterarse que después de su posesión como Presidente, Trump firmó una orden ejecutiva para “proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense“, que aniquilaría un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, confirmado en 1,898, el mundo se le vino encima. No quiere que llegue el 19 de febrero próximo, cuando comenzaría a implementarse la norma, según lo dispuesto por Trump.

“Me la he pasado llore que llore. No puedo creer que este señor sea capaz de meterse con los más chiquitos. Mi niño nacerá en marzo, y sin haber hecho nada malo ya será un ilegal para este país. Eso no es justo”, comenta la cuencana, quien en medio de lágrimas dijo que todavía no entiende por qué el nuevo mandatario de Estados Unidos la va a emprender contra los más inocentes. “Eso es maldad pura. Meterse con los niños, eso es malo de él. Ojalá puedan ayudarnos los abogados y no le permitan tanto abuso”.

Pero más allá de los reclamos de padres de familia y niños que se verían afectados con el eventual impacto de semejante orden ejecutiva, que también incluiría a beneficiarios de DACA, a turistas, a quienes estén en procesos de asilo no resueltos y cualquiera que no tenga un estatus definido, defensores de inmigrantes de la Gran Manzana ya iniciaron la batalla para que prevalezca el respeto a la Constitución y que a ningún niño que nazca en territorio estadounidense le niegue el derecho a ser ciudadano.

