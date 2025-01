El desesperado mensaje de Trace, hermano de Miley Cyrus, a su padre: “Estamos preocupados”

“Me parece que este mundo te ha vencido y se ha vuelto evidente para todos menos para ti. Me preocupa que estés sufriendo, y que no lo estés viendo”, continuó. “Probablemente te enojes conmigo por este post, pero realmente no me importa a este punto”.

“Las chicas y yo hemos estado genuinamente preocupados por ti por años, pero tu nos has alejado”, añadió en aparent alusión a sus hermanas Brandi (37), Miley (32) y Noah (25).

El contenido de la carta enfatiza un pedido desesperado por restaurar la cercanía entre el padre ys sus hijos. “Noah ha querido que seas parte de su vida y tú no has estado allí para ella. Esa es tu pequeña. Ella merece más. De alguna manera, al igual que yo, todavía te idolatra”, comentó.

“Estamos todos aferrados a los recuerdos del hombre que conocíamos y esperando el día en que regrese. No estás bien, papá, y todos lo están notando”, escribió, sugiriendo que la familia ha estado observando cambios preocupantes en el comportamiento de Billy Ray.

“Mientras escribo esto con lágrimas en los ojos, espero que veas que este mensaje viene de un lugar de amor, y quizá miedo de que el mundo te pierda demasiado pronto. Te amo, papá”, agregó Trace.

El excantante de la banda Metro Station añadió que ha estado sobrio y libre de alcohol durante más de un año y medio. “Adivina qué. Me siento increíble. No sé con qué estás luchando exactamente, pero creo que tengo una idea y me encantaría ayudarte si estás dispuesto a recibir ayuda”, concluyó, instando a su padre a buscar el apoyo que necesita.

Por el momento, las hermanas de Trace no han reaccionado al mensaje que se viralizó este jueves.

Lee más aquí