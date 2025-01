David Morán Bohórquez: Lecciones del cortísimo conflicto entre Petro y Trump

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una monumental y cortísima crisis, que duró 12 horas, entre Estados Unidos y Colombia, que se desató por la decisión del presidente Gustavo Petro de impedir el ingreso de dos vuelos con repatriados colombianos, se conjuró anoche luego de que ambos países, llegaron a un acuerdo de último minuto que puso freno a toda una serie de sanciones impuestas por el presidente Donald Trump.

Analicemos lo que pasó desde la perspectiva de la teoría de juegos, la podemos analizar como un juego estratégico entre dos actores principales: el gobierno de Gustavo Petro (Colombia) y la administración Trump (EE.UU.). Ambos persiguen objetivos diferentes y toman decisiones estratégicas en un contexto de conflicto y cooperación. Este análisis se puede estructurar como un juego secuencial con las siguientes características:

Dinámica del juego

El juego se desarrolló en varias etapas:

1- Movimiento inicial: Colombia niega la entrada de deportados.

Este acto puede interpretarse como una estrategia de señalización de resistencia (una postura inicial firme). Colombia busca proyectar un alto costo político para EE.UU. si insiste en las deportaciones.

2- Respuesta de EE.UU.: Imposición de sanciones/aranceles.

EE.UU. responde escalando la presión económica, una estrategia clásica para forzar la cooperación de un socio más dependiente económicamente. Aquí, EE.UU. muestra que tiene recursos para imponer costos significativos.

3- Colombia contraataca con una oferta simbólica y aranceles.

Al ofrecer buscar a los deportados en el avión presidencial y anunciar posibles aranceles a productos estadounidenses, Colombia muestra que puede aumentar el costo político y económico para EE.UU., buscando equilibrar el juego.

4- EE.UU. mantiene su postura firme.

Ante el riesgo de mayor escalada (posiblemente sanciones más severas), Colombia opta por evitar un deterioro mayor en las relaciones bilaterales.

5- Jaque: Colombia acepta vuelos de deportación sin restricciones.

Esta decisión puede interpretarse como un movimiento racional, minimizando las pérdidas en un juego donde EE.UU. tiene una posición dominante.

Equilibrio de Nash

El equilibrio de Nash se encuentra en la aceptación sin restricciones por parte de Colombia de los vuelos de deportación, mientras EE.UU. cesa la imposición de nuevas sanciones o aranceles. Este resultado era predecible dado que:

Colombia: Tiene incentivos para evitar un enfrentamiento prolongado con su principal socio comercial.

EE.UU.: Logra su objetivo principal (deportaciones) sin necesidad de una escalada costosa.

Interpretación de los movimientos

Colombia jugó un dilema del prisionero modificado.

Si se mantenía firme (no cooperar), corría el riesgo de sufrir sanciones económicas que impactarían negativamente su economía. Al cooperar, aunque sacrifica cierta autonomía simbólica, asegura beneficios económicos a largo plazo.

Intentó un subjuego: el ojo por ojo

Petro adoptó una estrategia similar a un “ojo por ojo” en su respuesta a las sanciones iniciales de Trump. Este enfoque, dentro de la teoría de juegos, se denomina estrategia de represalia proporcional y es común en situaciones de negociación asimétrica. Aquí están los elementos que respaldan esta interpretación:

Evidencia del “ojo por ojo”

Respuesta inicial: Negativa a aceptar deportados.

Petro reacciona directamente a la política migratoria estadounidense rechazando la recepción de vuelos de deportación, lo que podría leerse como una oposición explícita al poder coercitivo de Trump.

Escalada proporcional: Amenaza de aranceles.

Frente a las sanciones económicas impuestas por EE.UU., Petro responde con una medida recíproca, amenazando con imponer aranceles a productos estadounidenses. Esto refuerza la percepción de un “ojo por ojo”, buscando hacer evidente que cualquier acción tendrá un costo para ambas partes.

Gesto simbólico: Ofrecer el avión presidencial.

Aunque no es una represalia directa, este movimiento subraya un desafío narrativo. Al proponer una alternativa humanitaria pero cargada de simbolismo, Petro refuerza su mensaje de resistencia mientras evita una escalada inmediata.

Limitaciones del “ojo por ojo”

Aunque Petro intentó aplicar una estrategia proporcional, este enfoque tiene límites claros debido a la asimetría de poder entre Colombia y EE.UU.:

Económicamente: EE.UU. tiene mayor capacidad para imponer costos significativos, mientras que las represalias económicas de Colombia, como aranceles, podrían afectar más a su propia economía.

Diplomáticamente: Colombia depende de EE.UU. como aliado estratégico, especialmente en comercio, lucha contra el narcotráfico y cooperación internacional.

Resultado final: Pragmatismo sobre el “ojo por ojo”

La aceptación de los vuelos de deportación muestra que Petro no estaba dispuesto a mantener una confrontación prolongada. Esto sugiere que su estrategia de “ojo por ojo” fue más una táctica temporal para proyectar autonomía y fuerza ante su base política, pero que, en última instancia, dio paso a un enfoque pragmático.

Petro intentó un “ojo por ojo” como un gesto político y estratégico de corto plazo, pero rápidamente ajustó su postura para evitar mayores costos en una relación asimétrica con EE.UU.

El costo político y social

Me resulta obvio que Trump tiene una proyecto muy bien estructurado por años, el Proyecto MAGA

Acá un resumen de sus principales pilares

También resultó obvio que Petro intentó enfrentar un plan bien estructurado con banderas ideológicas y simbólicas.

Lo cierto es que puso en riesgo centenares de miles de puestos de trabajo que dependen de las exportaciones a EEUU, por hacer el caso de unos pocos migrantes anónimos para la sociedad colombiana un capricho autonómico

Desde el punto de vista político, Petro se auto humilló. Su reacción sin estructura lo mostró como un político caprichoso y poco confiable. Y finalmente débil.

Conclusión final

Un líder sin capacidad de calibrar adecuadamente los momentos tácticos, es débil, Esos errores conducen sin duda alguna a la pérdida de apoyo social y político.

No se enfrenta un plan bien estructurado con medidas caprichosas.

Postdata: Les dejo íntegro el texto de Petro publicado en X, justificando su reacción. Sin comentarios

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada, porque deberían unirse.

Confieso que me gusta Walt Withman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller

Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre, en la historia de los EEUU, son memorables y les sigo. Los asesinaron por lideres obreros con la silla eléctrica, los fascistas qué están dentro de EEUU como dentro de mi país

No me gusta su petroleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de Whisky qué acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano.

Así que si conoce alguien terco, ese soy yo, punto. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia, son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme yo voy a otros lados. Colombía es el corazón del mundo y usted no lo entendió, esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero tambien de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizás el último

Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad

A usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de los EEUU, ante cuyas tumbas llore y recé en un campo de batalla, al que llegue, después de caminar montañas de la toscana italiana y después de salvarme del covid.

Ellos son EEUU y ante ellos me arrodillo, ante más nadie.

Túmbeme presidente y le responderán las Américas y la humanidad.

Colombia ahora deja de mirar el norte, mira al mundo, nuestra sangre viene de la sangre del califato de Córdoba, la civilización en ese entonces, de los latinos romanos del mediterraneo, la civilización de ese entonces, que fundaron la república, la democracia en Atenas; nuestra sangre tiene los resistentes negros convertidos en esclavos por ustedes. En Colombia está el primer territorio libre de América, antes de Washington, de toda la América, allí me cobijo en sus cantos africanos.

Mi tierra es de orfebrería existente en época de los faraones egipcios, y de los primeros artistas del mundo en Chiribiquete.

No nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras, gritando libertad y que se llama Bolívar

Nuestros pueblos son algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá, que ustedes nos quitaron con violencia. Doscientos héroes de toda latinoamerica yacen en Bocas del Toro, actual Panamá, antes Colombia, que ustedes asesinaron.

Yo levanto una bandera y como dijera Gaitán, así quede solo, seguirá enarbolada con la dignidad latinoamericana que es la dignidad de América, que su bisabuelo no conoció, y el mio sí, señor presidente inmigrante en los EEUU,

Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Se que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura.

COLOMBIA A PARTiR DE HOY SE ABRE A TODO EL MUNDO, CON LOS BRAZOS ABIERTOS, SOMOS CONSTRUCTORES DE LIBERTAD, VIDA Y HUMANIDAD.

Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo.

Que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo