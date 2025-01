Los primeros días de la mano dura de Trump contra la migración: entre el miedo y la “propaganda”

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

La promesa de “mano dura” con la migración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ido avanzando a trompicones durante los primeros días de su mandato.

Mientras que la Casa Blanca y las agencias del Gobierno promueven agresivamente en medios y redes sociales detenciones de migrantes y vuelos de deportación, los números ilustran un incremento leve en la cantidad de acciones migratorias -en comparación con la era del exmandatario Joe Biden (2021-2025).

No obstante, el bombardeo de imágenes en televisión y redes sociales, junto con la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) entre la población migrante e indocumentada, ha causado miedo.

Presión para detener a más personas

Trump subió al poder prometiendo llevar a cabo “desde el día uno” la mayor operación de deportaciones en la historia del país. La primera semana de su mandato deja un balance de operaciones dispersas que, según el diario The Washington Post, han provocado la frustración del presidente.

El número detenciones diarias osciló entre los 400 y 593 durante la semana, bajó a 286 el sábado y alcanzó un pico de más de 950 el domingo, según el ICE.

En comparación, en el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), el Gobierno de Biden arrestó a un promedio de 310 personas al día, de acuerdo con el informe anual publicado por el gobierno.

Como consecuencia, la Casa Blanca ha presionado a las agencias gubernamentales encargadas de gestionar la migración que impongan un cuota de arrestos diarios mínimos por agente, para subir el número a entre 1.200 y 1.500 detenciones cada día, detalló el Post.

El encargado de la política migratoria de Trump, el llamado ‘zar de la frontera’ Tom Homan, indicó el domingo en una entrevista con la cadena ABC News que el Ejecutivo está en la “etapa inicial” de las “deportaciones masivas”, centrándose en personas que son una amenaza para la seguridad pública.

Demostración de poder

La Casa Blanca y funcionarios del Gobierno de Trump como Homan han hecho énfasis en proyectar una imagen de fuerza y en promover las detenciones, invitando a las redadas a periodistas y figuras públicas de medios alineados con el Ejecutivo.

El domingo, el presentador de televisión Dr. Phil transmitió en vivo para su canal de retransmisión en línea MeritTV desde una redada de migración en Chicago.

En la frontera, el Pentágono ordenó desplazar más de 1.500 soldados y las autoridades han usado aviones militares para llevar a cabo algunos vuelos de deportación, una práctica inédita, que provocó este fin de semana una crisis diplomática con Colombia.

La Casa Blanca ha divulgado en redes sociales imágenes de migrantes abordando los aviones, señalando que cumple sus “promesas” e insinuando falsamente que los vuelos no tenían lugar o habían sido congelados durante el Gobierno de Biden.

La Administración demócrata, sin embargo, llevó a cabo el mayor número de deportaciones de migrantes en diez años- superando el récord marcado por el anterior mandato de Trump (2017-2021)- al expulsar a más de 271.000 extranjeros en el año fiscal 2024.

Aunque el aumento se debe en parte a las expulsiones en caliente en la frontera, el Gobierno de Biden sacó pecho de haber logrado deportar a migrantes a más de 192 países en unos 7.700 vuelos, según el informe anual de ICE.

Desde que Trump asumió el mandato el 20 de enero no se ha visto hasta ahora un aumento en los vuelos de repatriación, según indicó Tom Cartwright, investigador de la organización organización Witness at the Border.

Difundir miedo

El uso de aviones militares, opinó Cartwright, es por motivos propagandísticos: “Quieren asustar a la gente y mostrar qué tan crueles pueden ser”.

Un avión militar tiene capacidad para entre 75 y 80 personas, mientras que los vuelos de deportación en aviones comerciales pueden llevar a hasta 120 pasajeros.

Los arrestos de ICE, propagados por redes sociales y televisión, tienen como objetivo “difundir el miedo entre las comunidades migrantes”, opinó Atenas Burrola, abogada de la organización Amica Center for Immigrant Rights.

El miedo, indicó, afecta a toda la población: “¿Qué pasará si los niños no van a las escuelas porque sus papás no los quieren enviar, o si las personas no acuden a los hospitales o no confían en la Policía?”. EFE