Edmundo González en Ecuador: Tengo el compromiso de presidir Venezuela junto a María Corina Machado

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, realizó este martes 27 de enero, su primera aparición pública en el Palacio de Carondelet tras su llegada a Ecuador, en un evento que congregó a una multitud de migrantes venezolanos en la Plaza Grande.

Casi una hora y media después de su llegada a Carondelet, el líder venezolano salió al balcón, acompañado del presidente Daniel Noboa y dio un breve discurso.

“Hoy quiero desde la mitad del mundo, como geográficamente lo representa Ecuador, rendirle un tributo póstumo al vencedor de Pichincha y Ayacucho, para provocar de sus voces, queridos compatriotas, aquí congregados, un eco que retumbe ante su capilla. Hoy juro solemnemente ante ustedes, como el legítimo presidente de la República de Venezuela, que no descansare hasta que no cumpla con esa histórica encomienda. Ese es el mandato soberano que me dieron casi ocho millones de ciudadanos y estoy absolutamente decidido a honrarlo y esa es la razón de esta gira “Camino a la Libertad” que he emprendido desde que me vi forzado a salir al exilio”, declaró González durante su alocución.

Asimismo, también mencionó a la líder opositora, María Corina Machado, lo que causó emoción en los venezolanos aglomerados en la Plaza Grande de Quito.

“Tengo el compromiso de presidir Venezuela junto a María Corina Machado”, afirmó, en medio de gritos y aplausos.

Durante esta visita oficial, ambos líderes sostuvieron una reunión privada para tratar temas comunes, como la defensa de la libertad y la democracia.

En horas de la mañana, González llegó al Palacio Presidencial, ubicado en el centro histórico de Quito, donde fue recibido con honores por el jefe de Estado ecuatoriano. En los exteriores de la Plaza Grande, miles de migrantes venezolanos se autoconvocaron para expresar su esperanza en un futuro democrático para su país. Este gesto fue acompañado por el respaldo del gobierno ecuatoriano, que reafirma su posición como un aliado estratégico en la defensa de los derechos humanos y la libertad en la región.

Tras el saludo desde el balcón presidencial de Carondelet, González retomó la agenda de trabajo junto a Noboa y las delegaciones de ambos países.