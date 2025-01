La influencer “Epa Colombia” rompe en llanto: Sus últimas palabras antes de ser arrestada (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La influencer subió imágenes a las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que se le vio romper en llanto, mientras esperaba la presencia de su abogado. La colombiana explicó que todo ocurrió de una forma repentina, por lo que estaba muy afectada.

“Amigas, estoy muy triste. Vine a trabajar todo el día en la peluquería. Cuando iba saliendo, ya para mi casa, llegaron los del CTI… Me dijeron que tenía una orden de captura, que me iban a detener, pero les pedí que esperaran a que llegara mi abogado. Lo único que hice fue empujar porque me estaban agarrando así (del pecho). Ahora están afuera de la peluquería… la Policía y los del CTI, que porque salió lo del fallo del TransMilenio”, expresó al inicio del clip.

“Amigas, ha sido muy difícil superar esto, por eso no me llaman a ningún lado. Estoy muy mal, amigas. Qué triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiendo al vehículo para que me lleven al búnker de la Fiscalía (…) Siempre quise arreglar lo del TransMilenio, pagarlo, mejorar en estos cinco años… Lo único que he hecho es salir adelante, trabajar y generar empleo”, agregó, visiblemente desconsolada, antes de que se realizara el procedimiento judicial.

Cabe señalar, que diversas investigaciones están en curso en contra de la influenciadora. Una de estas resultó en una condena por daño a bienes de uso público. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, y ahora la Corte Suprema de Justicia, en casación, confirma nuevamente la decisión y ordena su captura.

En el año 2019, la influenciadora utilizó un martillo para destruir las estaciones de TransMilenio durante varias protestas en Bogotá. Dicho acto, que compartió como contenido en sus redes sociales, se convirtió en la evidencia clave de su culpabilidad.