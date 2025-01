Justin Baldoni le pidió disculpas a Blake Lively en un audio filtrado en medio de su conflicto legal

Esa es una de las actualizaciones más recientes del caso que salió a la prensa en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una queja contra Baldoni, Wayfarer Studios y otros implicados en la producción de la película Romper el círculo (It Ends with Us), acusándolos de acoso sexual y de lanzar una campaña de difamación en su contra como represalia.

Poco después, el actor también emprendió sus propias acciones legales contra Blake, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane con una demanda por difamación y extorsión civil, para una indeminización de 400 millones de dólares

El audio filtrado de Justin Baldoni

Este lunes, el Daily Mail publicó un extracto de un mensaje de voz de casi siete minutos enviado por Justin Baldoni a Blake Lively en el que se disculpa de manera explícita.

Este mensaje, según el medio, tendría origen en un desacuerdo entre ambos sobre cambios en una escena clave de la película It Ends with Us. Según mensajes de texto incluidos en la demanda de Baldoni, Lively hizo cambios en el guion para el drama romántico en la secuencia de la azotea y fue muy insistente con sus sugerencias.

La actriz habría expresado su decepción por la respuesta inicial de Baldoni a esos ajustes. En medio de la conversación, Lively argumentó que su esposo, Ryan Reynolds, y su amiga Taylor Swift, habían respaldado su decisión de modificar la escena.

Tras ello, el texto indica que el actor aceptó los cambios y le dijo a su coestrella que había hecho la escena “mucho más divertida e interesante”.

Según el Daily Mail, el clip de audio habría sido enviado después de esta discusión y a las 2 de la madrugada, según indica la voz del propio director de Romper el círculo.

“Lo siento mucho. No cumplí con lo esperado y tú trabajaste muy duro en eso”, se le escucha decir en la nota de audio. “Me siento realmente agradecido de que sientas la confianza suficiente para decirme cómo te sientes y compartir eso conmigo. Realmente lo siento, lo arruiné”.

El actor se describe como “un hombre muy imperfecto, como mi esposa puede confirmar”, y afirma que está dispuesto a admitir cuando comete errores.

También aborda el hecho de que Lively mencionó el apoyo de Reynolds y Swift a los cambios que había realizado en la escena, pero enfatiza que su disculpa no dependía de estas figuras: “No lo necesitaba. Está muy bien hecho, y va a hacer que la película sea mucho mejor, como dijiste, y estoy emocionado de revisar la película contigo”.

En su mensaje, Baldoni también expresó admiración por los amigos cercanos de Lively, calificándolos como “dos de las personas más creativas del planeta” y elogiando la energía que aportaban juntos.

