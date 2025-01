¿Cuáles son los escenarios en Venezuela tras las anunciadas elecciones inventadas por el chavismo?

El 10 de enero de 2025 se configuró en Venezuela uno de los actos antidemocráticos más detestables de la historia moderna de la política: la instauración de una dictadura a expensas de unos ciudadanos que creyeron en el voto, la participación y el respeto a la soberana voluntad popular.

La toma de posesión de Nicolás Maduro se produjo en un ambiente de soledad, sin festejos, pero sí con mucha decepción, que se pudo apreciar en el estado de ánimo de los ciudadanos, y con comercios cerrados en las ciudades del país, como consecuencia de las falsas expectativas de violencia que esgrimieron los voceros del chavismo.

El lunes 27 de enero, Elvis Amoroso, presidente del CNE, el mismo que proclamó Presidente de la República a Nicolás Maduro sin haber publicado el total de las actas de votación del 28 de julio de 2024, ese que después de la votación desapareció durante 71 días, anunció que el 27 de abril de 2025 Venezuela tendrá un nuevo evento electoral para elegir diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos regionales.

Para los analistas políticos, evidentemente, este proceso busca el reconocimiento de Maduro como presidente, de todas aquellas organizaciones con fines políticos que postulen candidatos y de quienes aspiren a estos cargos de representación popular, para experimentar lo imposible: contrarrestar el desconocimiento internacional y hacer creer que existe una fortaleza nacional en torno al régimen chavista.

Ese mismo lunes, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado publicó en su cuenta de la red social X: “Venezuela ya decidió. El mandato del 28 de julio se respeta”, acompañado de “los siete principios de la libertad”, basados en: mandato soberano, corresponsabilidad ciudadana, lucha por todos los medios que establece la Constitución, unidad nacional, elecciones para elegir, negociación para el cambio y gobernabilidad democrática.

Previamente, Machado se había pronunciado ante las pretensiones de Maduro de convocar nuevos procesos electorales durante el año 2025, llamando al pueblo a no participar y así evitar que escurra el bulto de la fraudulenta victoria presidencial.

Debido a este escenario que vive Venezuela, se consultó al abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sobre lo que enfrenta este país después del 10 de enero de 2025.

La toma de posesión

Para el abogado Juan Carlos Apitz, la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero es el caso típico de una “usurpación de autoridad”, porque los ciudadanos que votaron infieren quién ganó por lo observado en los centros electorales, pero sobre Maduro “nadie sabe cuáles fueron los votos que él sacó” para que siga en el cargo de Presidente de la República.

El antecedente es que “el CNE no totalizó todas las actas y nadie sabe por qué no se ha hecho como exige la Ley de Procesos Electorales”, recordó Apitz diciendo que es una de las interrogantes que aún se hacen los venezolanos que no votaron por Maduro y que insisten en que ese resultado se debe publicar para demostrar quién fue el ganador.

Sobre este punto expresó: “Hay una contradicción, porque según el presidente del CNE hubo un hackeo”, para posteriormente aparecer con unas supuestas actas escrutadas en 96 %, lo que permite presumir que “no lo hubo o Amoroso está mintiendo”.

Otro aspecto importante es que, según La Ley de Procesos Electorales, luego de escrutar el 100 % de las actas, el CNE tiene 30 días a partir de la fecha de la proclamación, como lo hizo “irresponsablemente” Elvis Amoroso con Maduro “él solo, sin la presencia de los demás rectores principales”. Entonces, inmediatamente debió hacer la publicación de las actas, “como siempre e históricamente se ha hecho”.

“Respalda mi argumento que el mismo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la sentencia del 22 de agosto de 2024, número 031, que decide aquel extraño recurso presentado por el señor Nicolás Maduro para que certificara los resultados electorales, ahí la Sala Electoral que conoció de ese recurso le dice al CNE que tienen que publicar los resultados de forma tabulada en la Gaceta Electoral de Venezuela, pero eso tampoco lo hizo”, recordó.

“No hay resultados oficiales, es un misterio, entonces no se puede aplicar la Constitución de que el 10 de enero se juramentaba el presidente elegido. Esa juramentación no es válida”, por lo que todos los actos que derivan de ese mandato con nulos, basados en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que precisa: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

Ante todo lo explicado, surge la pregunta de si actualmente en Venezuela con la juramentación en la forma como lo hizo Nicolás Maduro, ¿puede considerarse que no hay gobierno?, a lo que el abogado Juan Carlos Apitz respondió: “Sí hay gobierno, de facto”.

Aliados, inversiones y negocios

Ante la juramentación de Maduro que concreta una “usurpación de autoridad” descrita por Apitz, los gobiernos del mundo han volteado la mirada para no ser testigos de lo sucedido y, por el contrario, han dado reconocimiento a su contrincante electoral Edmundo González Urrutia, considerándolo favorecido por los votos, creyendo en las actas publicadas por los ciudadanos en redes sociales y por la oposición en la página web “resultadospresidencialesvenezuela2024.com” y ante la falta de información legal de parte del CNE sobre los escrutinios verdaderos.

“En lo externo, yo no veo a ningún país negociando con Venezuela, ninguno se atreverá, porque todos van reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente”, considera Apitz.

Dando un vistazo al panorama internacional con la posición de Estados Unidos, Canadá que va por el mismo camino, los países de la Unión Europea y Organización de Estados Americanos (OEA), el abogado cree que a Venezuela le quedan escasamente cinco países con los cuales negociar, que son los que hasta ahora han reconocido su investidura: Rusia, China, Turquía, Nicaragua y Cuba.

Teniendo una economía dependiente del petróleo, las negociaciones de Venezuela con ellos serían poco prósperas, debido a que Rusia es productora de petróleo, llevarlo directamente a China representaría un alto costo para ambos países, pero con Nicaragua y Cuba eso no se negocia, porque se ha demostrado en el pasado que se les regala, y Turquía tiene sus fuentes de provisión cercanas. “Además, Venezuela tiene una producción petrolera muy limitada, y eso no lo hace confiable”, agregó.

En lo interno, Venezuela no puede tener desarrollo económico, “porque las dictaduras no invierten en el pueblo, debido a que su estadía en el poder no depende de la aceptación popular, depende de que consienta los caprichos de los grupos políticos y económicos que la apoyan”.

En todo caso, el gobierno de Maduro invertirá su dinero en “los colectivos, fuerzas policiales, fuerzas armadas nacionales que les son leales, en los funcionarios públicos que tienen cuotas de poder que pueden tomar decisiones o apoyar las políticas del gobierno, por ejemplo, magistrados del TSJ, algunos jueces, funcionarios de la Contraloría y Ministerio Público”.

Después del 10 de enero, la situación económica es sumamente complicada, de acuerdo con Apitz, donde todos los ciudadanos se verán envueltos en condiciones cada día más deplorables, con más amenazas de quitarles las bombonas de gas, eliminarles el Clap y el bono de guerra que no reciben todos los ciudadanos, solo una parte, “porque no está allí su fuente de apoyo”.

Elecciones 2025

“A eso no se le puede llamar procesos electorales, hay una fachada, porque Venezuela demostró (en el año 2024) que no tiene un sistema electoral confiable, todos los ciudadanos saben cuáles fueron los resultados de la elección presidencial. De allí que los estudios de opinión confiables y serios dicen que el venezolano no quiere que se pase la página del 28 de julio”, reveló.

Para Juan Carlos Apitz, “convocar elecciones no tiene sentido, debido a que este gobierno está promoviendo el Estado Comunal, con lo que se socava a las alcaldías y gobernaciones”.

“En Venezuela y todo el mundo se saben cuáles son los resultados (del 28 de julio 2024), no porque el CNE los haya publicado, sino porque se han mostrado unas actas donde el ganador (de la elección presidencial) no es el señor Maduro”, recalcó.

“Presiento que los electores van a condenar a aquellos dirigentes de oposición que se presten a esas amañadas elecciones”, opinó.

El futuro de la gente

Habiendo Nicolás Maduro tomado posesión presidencial, afectado por las dudas de su victoria electoral, Apitz considera que los venezolanos tienen un futuro muy triste y frustrante, porque el venezolano no reconoce a Maduro como presidente, debido a que hay más de 25.000 actas que han salido al conocimiento del público que “demuestran que él no es el Presidente de la República”.

En lo económico, la situación de los ciudadanos de este país “es cada vez más apremiante”, tomando en cuenta la desvalorización, inflación, desempleo, falta de vivienda, servicios públicos caros y de la peor calidad.

“No hay ninguna actividad económica”, afirma Apitz, considerando que esto es causante de un sentimiento agobiante que lleva a los ciudadanos a tener claro en su conciencia, que “el culpable de toda esa situación que padece es el gobierno de Nicolás Maduro”.

“En lo social existe una persecución a las ONG, que son las que verdaderamente están haciendo actividad para acompañar el sufrimiento de los venezolanos en los distintos temas que cada una de ellas desarrolla: en materia alimentaria, de planificación familiar, defensa de derechos humanos, salud, entre otras”.

Igualmente, “el venezolano tiene presente de que todo aquel que se oponga a las políticas gubernamentales es perseguido. Por eso es que la sensación es de decepción, tristeza, porque no ve con claridad una salida a corto plazo del gobierno”.

¿Venezuela es democrática?

En las explicaciones de Juan Carlos Apitz, “hace mucho tiempo que la noción de la democracia se perdió, porque ello implica algunos requisitos básicos: primero que todo, el respeto a los derechos humanos; segundo, el respeto a la soberanía popular; tercero, la convivencia en un Estado de Derecho; cuarto, el respeto a las libertades civiles y políticas; quinto, la plena vigencia de la Constitución”.

“En Venezuela no se dan ninguno de esos requisitos, por lo que se puede decir responsablemente que aquí no se vive en democracia”, aseguró Apitz.

¿Qué hacer en Venezuela?

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV señaló que tras la fraudulenta toma de posesión de Maduro, en Venezuela están planteados dos caminos claramente diferenciados: el continuismo autocrático o la transición a la democracia.

“Para que no haya continuismo autocrático y pueda haber transición a la democracia, hace falta el cumplimiento de cuatro factores: primero, presión interna de los ciudadanos; segundo, presión y persuasión internacional. Los otros dos requisitos son un proceso de diálogo y negociación de las fuerzas militares y policiales, e incluyo ahí también los factores económicos que apoyan al gobierno, y una negociación política con quienes dirigen el gobierno”.

“El venezolano se niega a perder la esperanza y eso lo mantiene en ganancia, porque si la perdemos, esa sería la mayor victoria del régimen de Nicolás Maduro”, concluyó.