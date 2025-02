Astronauta varada de la Nasa reveló que le cuesta recordar cómo se siente caminar y acostarse

Posteado en: Ciencia, Titulares, USA

Una de las astronautas varadas en la Estación Espacial Internacional desde junio pasado explicó en una nueva entrevista que le cuesta recordar lo que se siente al caminar y acostarse.

Suni Williams hizo estos preocupantes comentarios durante una llamada con estudiantes de la escuela secundaria Needham ubicada en Massachusetts el lunes, mientras ella y su compañero astronauta Butch Wilmore continuaban su órbita aparentemente interminable alrededor de la Tierra.

“He estado aquí tanto tiempo que he estado tratando de recordar cómo es caminar”, dijo la nativa de Massachusetts a los estudiantes de su alma mater.

“No he caminado. No me he sentado. No me he acostado. No tienes que hacerlo. Puedes simplemente cerrar los ojos y flotar donde estás aquí”, aseguró Williams sobre su entorno de gravedad cero, informó CBS.

El viaje de Williams, de 59 años, y Wilmore debía durar sólo ocho días, pero los dos estadounidenses llevan más de ocho meses varados en el espacio debido a una serie de complicaciones técnicas.

