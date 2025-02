Luis Manuel Aguana: El iceberg de la juramentación

Posteado en: Opinión

Algunos amigos llamaron para que les explicara con más detalle el comentario que hice en la entrevista que me hicieron José Domingo Blanco (Mingo) y Erika Mendoza en su programa “Arrímate al Mingo” del pasado jueves 30 de enero, relativo a que la situación que presenta la juramentación de Edmundo González Urrutia (EGU) era como una suerte de iceberg donde la parte visible es precisamente ese paso que todo el mundo está discutiendo (ver Nuevas elecciones: buscando normalización, Arrímate al Mingo, 30 de enero de 2025, Otro Nivel, en https://youtu.be/1MCkBiqY0PY? t=2752).

Y efectivamente la juramentación de EGU esconde por su evidente controversia un tema de mucho fondo, que no solo es el que ya he abordado en mis recientes notas, como el dinero que actualmente administra la seudo oposición (ver Hay que juramentar a Edmundo, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2025/01/hay-que-juramentar- edmundo.html), y del cual perderían el control si existe un nuevo y legítimo representante de Venezuela, sino de algo que los venezolanos no hemos entrado todavía en una debida discusión.

Y eso no es otra cosa que de la desaparición completa de una oposición vertebrada en el país, para ponerle al frente al régimen de Nicolás Maduro Moros.

Y ustedes me dirán: ¿pero, y María Corina Machado no es esa oposición? Mi respuesta sería como la de los matemáticos: existe y es necesaria, pero no es suficiente. Todos los partidos llamados opositores desaparecieron cuando ella los derrotó en justicia el 22 de octubre de 2023 y ahora se convirtieron en partidos oficiales intentando sobrevivir. Todos los partidos que irán a esa farsa electoral el 27 de abril son organizaciones tan oficiales como el PSUV del régimen, por lo que en Venezuela desapareció una estructura opositora en funcionamiento, porque lo que queda de ella está siendo perseguida, encarcelada o muerta.

La oposición que queda, dirigida por MCM, dentro y fuera de Venezuela, se ve entorpecida por los agentes encubiertos de una dirigencia opositora falsa que administra un dinero que, luego de más de 6 meses de electo EGU, ya no deben tener. Y digo encubiertos porque nunca se dedicaron a impulsar los esfuerzos de MCM y la mayoría de los venezolanos, para ganar las elecciones del 28 de julio, y ahora se aparecen financiando y acompañando a EGU en todas sus giras, aprovechando los problemas por los que atraviesa lo que queda de oposición, donde entre los más relevantes se destacan la persecución política y estrechez económica. ¿Cómo podríamos pensar que saldremos de esta situación con el enemigo adentro?

Esos partidos reunidos en la Asamblea Nacional de 2015, aun considerada legítima por el gobierno de los EEUU, despachan y se dan el vuelto. De allí es de donde sale la punta del iceberg. Quieren que el control del dinero siga en sus manos en una suerte de chantaje en virtud de que el Artículo 231 Constitucional los pone a ellos de primeros para juramentar al Presidente de la República, ignorando abiertamente que existe un TSJ en el exilio, que podría realizar tal juramentación cumpliendo igualmente los extremos de la Constitución, como lo indica el mismo Artículo 231.

La AN2015 nunca consideró legítimo al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio constituido en la sede de la OEA en 2017, considerando a sus integrantes tan solo como magistrados en el exilio. Ante esa disyuntiva publiqué en el 2018 una nota titulada “¿Es legítimo y constitucional el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio?”, donde reproduzco la opinión jurídica autorizada, de un artículo con el mismo título, escrito por el Dr. José Vicente Haro, Profesor de la Especialización de Derecho Constitucional de la UCV. Léanla y saquen ustedes sus propias conclusiones. No es materia de esta nota entrar esa discusión jurídica (ver José Vicente Haro, ¿Es legítimo y constitucional el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio?, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2018/06/es-legitimo-y- constitucional-el.html).

Pero lo que si deseo entrar a discutir es el injustificado retraso de juramentar a EGU argumentando problemas de orden jurídico cuando el problema de fondo es eminentemente político, amenizado con un sinfín de intereses económicos de quienes fueron los protagonistas del interinato de Guaidó y que deberán en algún momento futuro presentar cuentas de los fondos recibidos durante su gestión.

Ahora, el tema de fondo: ¿Venezuela puede seguir luchando con unos partidos políticos en esas condiciones? ¿Cómo podría recomponerse la oposición venezolana en partidos políticos sanos y organizados, después de esta tragedia que los ha destruido hasta los cimientos éticos y morales? Esa es una pregunta que solo podría ser respondida luego de que en Venezuela se restablezca el Estado de derecho y las correspondientes libertades públicas. Y el primer paso de esa aspiración es que el único liderazgo creíble que queda en el país, construya las condiciones para eso. Pero ese liderazgo carece ahora de la poca estructura que logró ser armada después de las primarias y para las elecciones del 28 de julio, sujetándose solo de la confianza y el respaldo de los votos del pueblo venezolano.

Nos encontramos en una situación insólita donde después de todo el esfuerzo realizado por la población al elegir a EGU, utilizando los votos de MCM, se dependa de quienes perdieron toda la confianza del país para salir del problema y que nunca la apoyaron políticamente, y que seguramente pretenden negociar ahora mismo el “como quedo yo ahí” para juramentar a EGU. Eso es lo que está sumergido del iceberg de la juramentación de EGU como primer problema urgente a resolver, consecuencia de una descomposición política que no se ha resuelto en más de 25 años, y que debemos abordar los venezolanos como problema medular.

Si esa es la situación, sería intolerable para quienes elegimos a EGU, un chantaje que ponga en un riesgo inaceptable la libertad del país; y entre EGU y MCM tendrían la obligación frente al pueblo que voto por ellos, tomar de inmediato la decisión política de obedecer el MANDATO que les dio el pueblo venezolano el 28 de julio, y que no es potestativo del Presidente Electo alargar más, ya que está en la obligación constitucional de hacerlo. Si la AN2015 es el obstáculo, se deberá entonces juramentar a EGU ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, así sea en la Plaza Bolívar de cualquier capital latinoamericana, siguiendo los extremos constitucionales.

Esa sería la formalidad necesaria exigida por la Ley de Juramento Público de 2021, que sustituyó la Ley de 1945, donde expresamente se estableció este paso para poder EJERCER, a partir de cumplido ese requisito, el cargo para el cual fue electo un candidato: “Artículo 3. La candidata elegida o candidato elegido para Presidenta o Presidente de la República tomará posesión de su cargo mediante juramento ante la Asamblea Nacional…” (ver Ley de Juramento Público, Gaceta Oficial 6.660 Extraordinario 4-11-2021, en https://tinyurl.com/8nka2hmr).

La recomposición del país y del tejido político de los partidos se dará luego de que el Presidente Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones, convoque al Constituyente para que en elecciones justas, libres y transparentes, la representación legítima de los venezolanos se congregue para la Refundación de Venezuela. Y luego de todo el proceso Constituyente, en elecciones igualmente libres, justas y transparentes, los venezolanos decidamos quienes conducirán políticamente el país. Allí los muertos políticos que todos conocemos, que quieran todavía figurar en la escena política venezolana, que se midan con el pueblo a ver si los deja volver a la vida.

El proceso de cambios es indetenible y ya comenzó. No se puede detener la inercia misma de la decisión de cambio del pueblo venezolano. En este punto no pueden existir dudas para actuar entre quienes tienen la responsabilidad política de no defraudar de nuevo las aspiraciones del pueblo venezolano. Vacilar es perdernos, Bolívar dixit…

Caracas, 2 de Febrero de 2025

