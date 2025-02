Netflix retiró a Karla Sofía Gascón de la promoción de “Emilia Pérez” en EEUU

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La promoción de Emilia Pérez no contará con Emilia Pérez. La revista The Hollywood Reporter asegura que Netflix ha sacado a la actriz madrileña Karla Sofía Gascón, protagonista del filme, de la campaña en EEUU del narcomusical de Jacques Audiard que suma 13 nominaciones a los premios Oscar, cuya gala se celebra el 2 de marzo. El próximo fin de semana se acumulan las entregas de galardones en California, y Gascón en algunos es candidata como mejor actriz protagonista y en otros iba a representar al filme. El entorno de la intérprete, informa Gregorio Belinchón, ya intuía esta decisión de la plataforma, que distribuye la película en EEUU, Canadá y Reino Unido, y que ha liderado y financiado la campaña en la temporada de premios. También asegura que oficialmente no han sido informados de su salida de la campaña.

Por EL PAÍS

Este paso se produce tras la polémica por una docena de tuits de Gascón con comentarios racistas y agresivos que nunca había eliminado de su perfil, y que el jueves pasado resucitaron en las redes sociales. En ellos, criticaba el islam (con expresiones contra los marroquíes como “putos moros”), a George Floyd (al que denomina “drogata”) o dejaba opiniones polémicas sobre el mundo del cine (como la pasada campaña de Barbie o los Oscar de 2021).

En una entrevista con EL PAÍS, este lunes la candidata al Oscar explicaba: “Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo. Muchos de esos tuits eran sarcásticos, sacados de contexto y como parte de un hilo, que se convirtió finalmente en un libro mío”. Y subrayaba: “Me están usando. […] Me siento sola”. Y sobre su futuros pasos, confirmaba: “Si no batallo por el Oscar, significa que lo tiro todo. No voy a permitirles ese lujo a quienes odian”.

Que Netflix la haya sacado de la promoción no quiere decir que Gascón, que ha sido invitada a todos esos eventos, no pueda acceder a ellos. Pero, según The Hollywood Reporter, “algunos asistentes a estos eventos junto a la actriz, como el festival de Santa Bárbara, habían indicado que podrían tener que cancelar su participación si ella [Gascón] no cancelaba la suya, por temor a que las cosas pudieran ponerse muy incómodas con ella presente”. Y asegura: “Gascón ya ha sido eliminada de los correos electrónicos y lecturas de anuncios que promocionan la película para los premios”.

