Álvaro Leyva le puso el último clavo al ataúd del gobierno de Gustavo Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El excanciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, emitió este miércoles un comunicado en redes sociales que terminó de dilapidar el gobierno del presidente Gustavo Petro, atrapado en una espiral de críticas incluso dentro de la Casa de Nariño.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

lapatilla.com

En su mensaje, el antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia dejó entrever que intentó reencausar el proyecto político de Petro, pero este se negó a atender consejos.

“Muy a mi pesar, debo decir que por alguna razón viene perdiendo la capacidad de trazarle a la nación un horizonte ético”, admitió Leyva sobre Petro.

A continuación, el comunicado íntegro:

“Ciudadanas y ciudadanos.

Me corresponde hoy manifestar lo que sigue. Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él. He guardado riguroso silencio viendo desde la distancia el lento hundimiento de su proyecto de gobierno. Pretendí orientarlo mediante el mecanismo a mi alcance.

No puede él hacerme un solo reclamo.

Muy a mi pesar, debo decir que por alguna razón viene perdiendo la capacidad de trazarle a la nación un horizonte ético.

Me duele. Créanme que enfrentar la cruda verdad es harto, difícil, muy doloroso pero necesario.

Se respira un estado de descomposición. No invento nada. Claro ejemplo la cruel telerrealidad de ayer y el señalamiento que se le hiciera a algunas personas.

La nueva ministra de Relaciones Exteriores carece de las condiciones íntimas personales (no quiero ser más directo en este momento) y de los conocimientos necesarios y autoridad intrínseca para representar al país, y para ser atendida con seriedad en el exterior.

El nuevo jefe de Gabinete expuso en un momento de ingrata recordación su situación personal. Qué más se puede decir.

Quizá que la patria tiene que sobreponerse a esta calamidad. Repito la pregunta formulada anteriormente: ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?”