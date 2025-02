Apagón en Barinas no permitió ver el “no hit no run” de Venezuela en la Serie del Caribe

Los Cardenales de Lara, representantes de Venezuela en la Serie del Caribe de Mexicali, ganaron un histórico juego (10-0) sin permitir “hits” ni carreras a Japón Breeze, pero esa hazaña no pudo ser vista en Barinas como consecuencia de un apagón.

Corresponsalía lapatilla.com

En la entidad llanera las fallas eléctricas es lo más común en lo que va de año, sin contar los anteriores, convirtiéndose en la gran tortura para las personas que pierden de realizar diligencias, compras y ventas en comercios, trámites, entre otros aspectos.

En todo el estado Barinas los apagones vienen ocurriendo dos veces por día con un mínimo de cuatro horas, ya sea en la mañana, tarde, noche o madrugada.

Los horarios de los apagones no existen debido a la ausencia de un cronograma de parte de Corpoelec, que ayude a tomar previsiones, pero la gente se plantea que puede afectarlos a las 12:00 a.m, 3:00 a.m, 7:00 a.m, 11:00 a.m, 3:00 p.m, 7:00 p.m.