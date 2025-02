Cedice Libertad: bajó la inflación de enero 0,58% en bolívares y 2,33% en dólares

Posteado en: Economía, Titulares

La inflación del mes de enero en Venezuela bajó -0,58% en bolívares y -2,33% en dólares, “debido a la ralentización de la actividad económica propia del primer trimestre, la leve disminución del tipo de cambio y al inicio del periodo de declaración y pago del impuesto sobre la renta por parte del Seniat”, informó el equipo del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, en su reporte mensual.

Añadió que luego del gran aumento de los precios en el mes de diciembre de 2024, para el 30 de enero de 2025 el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia, alcanzó el valor de 34.185,83 Bs/mes.

“Este nivel de consumo exige 4,56 salarios integrales de Bs 7.494,5 es decir, poco más de un salario integral por semana. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 647,36 US$/mes, lo que representa una disminución de -1,23% en la segunda quincena de enero”, señala el informe.

La inflación de enero de 2025 se desglosa por rubro de la siguiente forma:

* Alimentos: -3,44% Bs, -5,17% US$

* Restaurantes: +0,53% Bs, -1,17% US$

* Servicios: +1,4% Bs, -0,28% US$

* Recreación: -2,56 % Bs, -4,31% US$

* Perfumería y cuidado personal: +3,83% Bs, +2,01% US$

* Transporte: +2,91% Bs, + 0,85% US$

En relación con el costo de la cesta básica de Cedice Libertad por ciudades, en enero, la investigación del OGP informó:

Caracas: Bs. 38,562,12 / 741,93 US$

Maracaibo: Bs 34,088,09 / 643,02 US$

Valencia: Bs. 29, 517,70 / 556,94 US$

Nota de prensa