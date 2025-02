La burla de Gerard Piqué a Iker Casillas tras la filtración de sus chats con una modelo de OnlyFans

Posteado en: Actualidad

Iker Casillas está en el centro de la polémica tras la filtración de su supuesto romance con una modelo de Onlyfans, Claudia Bavel. A raíz de esto, el exarquero de la selección de España publicó un comunicado en sus redes sociales, donde pidió respeto a su vida privada. Sin embargo, Gerard Piqué hizo un comentario irónico y generó un nuevo episodio mediático.

El exdefensor del Barcelona no dejó pasar la oportunidad y lanzó una burla directa a Casillas desde su cuenta de X (antes Twitter). Con ironía, Piqué escribió: “Metedor,ra. Persona que mete o incorpora algo en otra cosa”.

El fuerte comunicado de Iker Casillas luego de que una modelo de Onlyfans divulgara sus chats

Ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente:

1. Desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías, quizá la mayor y de la que más orgulloso me siento, haya sido recibir un enorme cariño y apoyo por parte del público. Sin embargo, también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático, ya que pertenecen a mi más estricta intimidad.

2. A pesar de ese interés, JAMÁS he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado; es más, siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos y rumores o especulaciones.

3. Hace casi 5 años que vivo retirado del fútbol, realizando otras actividades empresariales en el sector privado. Sé que nunca voy a poder ser completamente anónimo, pero sí llevar una vida normal como cualquier persona de mi edad y circunstancias; en definitiva, como cualquier ciudadano tendría derecho en este país.

4. A pesar de lo anterior, cada cierto tiempo mi nombre y mi imagen vuelven a ser cuestionados, mi reputación dañada y atacada; y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o un “recurso televisivo” más.

5. Es difícil aceptar que, sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí, o de mi entorno. Se difunden videos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor.

6. NO TODO VALE, no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya “notoriedad” se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad.

7. Ha llegado un punto en el que la situación es insostenible y no voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor; lo hago por mí, y por todos los que me rodean, que de manera directa y grave se ven afectados, como, por otro lado, saben y conocen los que llevan a cabo estas acciones sin que les importe absolutamente nada.

8. No voy a consentir que el hecho de ser considerado un “personaje público”, no se me respete o ello suponga no tener intimidad y vida privada, a la que tengo igual derecho que cualquiera.

Por ello, y como ya vengo haciendo desde hace tiempo (con resultados favorables hasta la fecha), he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, venga de quien venga y sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado.