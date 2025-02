¿Qué países reciben más fondos de Usaid en América Latina y para qué lo usan?

Posteado en: Actualidad, USA

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha entrado en la mira del presidente Donald Trump, cuyo Gobierno ordenó este lunes a los empleados no acudir a la oficina en medio de una investigación profunda de sus actividades.

Por CNN en Español

La Casa Blanca, de hecho, ordenó congelar casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, y en el caso de la USAID, Trump ha dicho incluso que debería ser cerrada. Su página oficial se encuentra inoperativa desde el lunes.

Esta agencia fundada en 1961, pilar del “soft power” de EE.UU., distribuye ayuda humanitaria en todo el mundo y promueve iniciativas democráticas en diferentes países, impulsando tanto organizaciones no gubernamentales como proyectos de Gobierno, entre otras acciones.

En 2023, último año con información completa, la ayuda a nivel global distribuida por USAID ascendió US$ 42.000 millones, principalmente en el área de desarrollo económico y asistencia humanitaria, de acuerdo con datos oficiales de ayuda externa de Estados Unidos.

De ese total, ¿cuánto recibieron los países de América Latina y para qué lo usaron?

El financiamiento de USAID en América Latina

En 2023, la agencia distribuyó fondos por más de US$ 1.700 millones, los rubros principales fueron asistencia humanitaria, desarrollo económico, derechos humanos y gobernanza.

En ese mismo período, la región obtuvo fondos por un total de poco más de US$ 1.700 millones, menos que cualquier otra parte del mundo. En comparación, Europa (US$ 17.200 millones) y África subsahariana (US$ 12.1000) son las regiones más beneficiadas por el financiamiento de USAID, de acuerdo con un reporte del congreso de Estados Unidos.

Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala y Honduras son los cinco países que más dinero recibieron : US$ 389, US$ 316, US$205, US$ 178 y US$ 144 millones, respectivamente,

Cuba, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Chile son los que menos recibieron: US$ 9, US$ 5 , US$ 0,9, US$ 0,6 y US$ 0,3 millones, respectivamente.

Mientras que Argentina y Uruguay no recibieron fondos de USAID en 2023.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.