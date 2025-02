Sylvester Stallone reveló que le han dicho veteranos de guerra en la calle por culpa de “Rambo”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sylvester Stallone se convirtió en una estrella total a mediados de la década de los 70, cuando protagonizó y escribió el guion de “Rocky”. La película se convirtió en un clásico instantáneo y catapultó al actor italoamericano. En los siguientes años, fue la cara más reconocible del cine de acción debido a las secuelas de “Rocky” y una de las mejores cintas que retrataron la Guerra de Vietnam sin estar allí, “Acorralado” (1982). El film que presenta en sociedad a John Rambo, excombatiente en el conflicto bélico, es considerado uno de los mejores actioner de la década de los 80.

Sylvester Stallone da vida a uno de los muchos soldados que llegaron de Vietnam rechazados por la sociedad y que, sin quererlo, se convierte en el blanco de unos policías de una pequeña ciudad que le persiguen hasta intentar atraparlo. En “Acorralado”, John Rambo muestra sus habilidades de supervivencia en el bosque, algo que no es realista según algunos veteranos que se cruzaban con Stallone.

Los comentarios de los que combatieron en Vietnam

En una entrevista con Jimmy Fallon, Sylvester Stallone admitió que algunos veteranos de la Guerra de Vietnam le comentaban que era imposible que Rambo hiciera todo lo que se ve en “Acorralado”. “Ellos siempre me dicen: “No sabes lo que estás haciendo. No puedes infundir miedo solamente con un cuchillo, no funciona […] No puedes tomar un arma que generalmente está montada en un helicóptero, llevarla en un brazo, esquivar balas que rozan tu cuello y correr a través del bosque desnudo. Simplemente, no puedes”, declaró Stallone.

